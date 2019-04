SUOR CRISTINA ASSENTE A BALLANDO CON LE STELLE/ Salta la puntata di sabato: il motivo

Suor Cristina non ci sarà nella puntata di oggi, sabato 20 aprile, di Ballando con le stelle. Una notizia che scontenterà i tanti appassionati del programma di Milly Carlucci che questa sera saranno costretti a fare a meno di una delle concorrenti più amate dello show del sabato sera di Rai Uno. Il programma in queste prime 3 puntate sta mietendo grandi record di ascolti e tra le sue punte di diamante c’è anche l’ex vincitrice di The Voice, che però non farà parte della gara sabato prossimo. Ma cosa c’è dietro questa improvvisa e inattesa rinuncia? Un infortunio? Qualche problema di natura personale? Fortunatamente niente di tutto ciò: Suor Cristina sta bene e tornerà regolarmente in puntata a partire dal sabato seguente. La sua scelta va infatti ricollegata alla Settimana Santa: in qualità di religiosa, suor Cristina trascorrerà il sabato prima di Pasqua in convento a pregare.

SUOR CRISTINA ASSENTE A BALLANDO CON LE STELLE

Gli amanti di Ballando con le stelle 2019 già si domandano cosa succedere al concorso vista l’assenza di suor Cristina? Come si svilupperò la gara senza una dell concorrenti. Di fermare il programma per l’assenza di una concorrente ovviamente non se ne parla. Ecco che allora Milly Carlucci e gli autori hanno studiato una soluzione intelligente: la performance di suor Cristina sarà registrata e verrà valutata, come prevede la prassi del talent show, dal pubblico e da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, nella speranza che i voti le consentano di tornare in gara a partire dalla quinta puntata. Si può dire che quella di suor Cristina sia stata una scelta ponderata e saggia: la sua vita consacrata le imponeva infatti un comportamento consono alla situazione e alla sua condizione di religiosa. Dedicarsi al ballo in prima serata alla vigilia di Pasqua sarebbe apparso irrispettoso nei confronti della festività pasquale: meglio saltare un turno e dribblare in un colpo solo le frotte di haters che l’aspettano al varco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA