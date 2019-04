Tish/ Video, guanto di sfida contro Giordana Angi e… (Amici 2019)

Tish e Giordana, è ancora scontro ad Amici 2019? Ebbene sì. Passano i serali ma la bella rossa non molla la presa sulla cantante della squadra bianca ed ogni occasione è giusta per rispondere a tono alle accuse, a volte senza senso, di quest’ultima. Le sue sono state rivali nella scuola di Amici 2019 e adesso lo sono apertamente anche al serale e sembra quasi di tornare indietro nel tempo quando Emma Marrone e Loredana Errore, anche se i talenti sono ben diversi dalle due ugole d’oro della nona edizione del talent show. Il pubblico si divide, proprio come è successo allora, ma questa volta a tirare le somme dello scontro tra Tish e Giordana è Loredana Bertè che, quasi divertita, parla di un sano scontro che non fa che fare bene alla musica visto che la loro rivalità sfocia poi nello scontro sul palco del programma.

IL GUANTO DI SFIDA CONTRO GIORDANA ANGI

Questo basterà a placare gli animi? Sembra proprio di no visto che proprio negli ultimi pomeridiani di questa settimana Tish è tornata all’attacco parlando della sua rivale e del suo concetto di “versatilità”. In particolare, Tish ha svelato qualcosa di importante sul passato di Giordana: “Si è messa a parlare di versatilità. Ha detto al pubblico che lei è versatile e che questo non le è stato riconosciuto. Ha detto che ha cantato in inglese, in francese, in italiano e tanto altro ancora. Ma io non ho sentito nient’altro, sinceramente. Io ho fatto molto di più di lei e non mi è stato riconosciuto nulla. Ho fatto mille cose diverse!”. La notizia è arrivata nella casetta dei bianchi e la cantante rivale non l’ha presa molto bene tanto che il loro scontro promette scintille nel nuovo serale in onda questa sera. Come andrà a finire tra le due e cosa è in serbo per loro a parte cover e inediti? Clicca qui per vedere il video del momento.

COME ANDRA’ LO SCONTRO QUESTA SERA?

Giordana Angi non ha preso molto bene il guanto di sfida e continua a ribadire il fatto che lei ha parlato solo di generi e non di canzoni e di altre cose a differenza di Tish che continua a battere sul fatto che il suo repertorio, almeno ad Amici 2019, è molto più ampio del suo. Il guanto di sfida è lanciato ma toccherà alla redazione decidere di accogliere oppure no la sfida e questo lo scopriremo solo questa sera. Intanto, negli ultimi pomeridiani e dopo lo scontro, Tish si è messa a lavoro in sala prove per preparare le canzoni e i testi di questo nuovo serale. Clicca qui per vedere il video delle prove di questa settimana e alcuni dei brani, a parte gli inediti, che porterà sul palco questa sera.



