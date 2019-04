Umberto Gaudino, Amici 2019/ Carico dopo la sorpresa della fidanzata Louise: vincerà?

Anche Umberto Gaudino continua ad essere tra i protagonisti della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino 29enne, originario di San Giorgio a Cremano alle porte di Napoli, ha finora dimostrato la sua bravura ed è stato ammesso al Serale con successo. Nel corso della terza puntata della trasmissione di Canale 5, il ragazzo ha preso a parte a ben due sfide. Nel cosiddetto “stili a confronto”, Umberto ha dovuto vedersela con la ballerina hip hop Valentina Vernia, vincendo e dando un punto alla sua Squadra Bianca, guidata dal celebre cantante portoricano Ricky Martin. La seconda ha visto come avversario il cantante lirico Alberto Urso, con il successo di quest’ultimo. Nel corso della serata, ha candidato all’eliminazione Jefeo e Valentina, con il conseguente addio ad ogni sogno di gloria nel talent show del primo. Umberto continua comunque a mostrare classe da vendere, mettendo in evidenza tutta l’esperienza maturata nel corso di ben 25 anni di carriera, iniziata addirittura all’età di soli 5 anni.

UMBERTO TRA I MIGLIORI DI AMICI 2019?

Umberto continua a farsi notare per la sua energia, unita ad una tecnica di ottimo livello che ha poco da invidiare rispetto a ballerini ben più noti. In particolare, le sue qualità si sono viste in occasione della sua esibizione sulle note di Innuendo, noto brano rock dei Queen. Il ragazzo si è mosso in maniera sensuale e trascinante ed è riuscito a coinvolgere il pubblico nei suoi gesti. Inoltre, una sorpresa romantica lo ha coinvolto nel corso degli ultimi giorni. Infatti, Umberto ha accolto a braccia aperte l’arrivo in saletta della sua fidanzata Louise, anche lei di professione ballerina. I due si stanno preparando agli ordini dell’insegnante Natalia Titova per una coreografia che sarà eseguita in coppia durante la quarta puntata del Serale.

UMBERTO A RISCHIO ELIMINAZIONE AL QUARTO SERALE DI AMICI?

Cosa farà Umberto nel corso della quarta puntata? Il suo chiaro obiettivo è quello di continuare a stupire pubblico e giurati con esibizioni di ottimo livello. Ovviamente, il ballerino napoletano vuole restare nella scuola di Amici e mostrare le sue indiscutibili qualità tecniche, andando avanti nella competizione e cercando di sbaragliare la concorrenza.



