Un’impresa da Dio/ Video, su Italia 1 il film con Steve Carell (oggi, 20 aprile 2019)

Un’impresa da Dio è protagonista della programmazione televisiva di Italia 1 prevede della prima serata di questo sabato 20 aprile 2019. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2007 dalla casa cinematografica della Columbia Pictures in collaborazione con la Original film e la Spyglass Entertainment mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane e nel mercato dell’home video è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia di questa pellicola è stata affidata a Tom Shadyac con il soggetto che è stato scritto da Steve Oderek, Joel Cohen e Alec Sokolow mentre la scenografia è stata creata da Ric McElvin. Le musiche della colonna sonora portano la firma di John Debney e nel cast figurano diversi attori piuttosto conosciuti dal grande pubblico come nel caso di Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham, Johnny Simmons e Jimmy Bennett.

Un’impresa da Dio, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Un’impresa da Dio. Un uomo politico di nome Evan dopo essere stato eletto al congresso degli Stati Uniti d’America si ritrova a vivere una situazione surreale che inizialmente lo destabilizza in un poco. In particolare un giorno si ritrova davanti ai propri occhi Dio il quale lo avrebbe scelto per portare avanti una importante missione. Una missione che ricalca quanto riportato nella Bibbia in occasione del diluvio universale. In particolare Evan doveva costruire nel giro di una settimana un’arca dalle dimensioni gigantesche all’interno della quale dovrà raccogliere non solo la propria famiglia ma anche una coppia di esemplari maschio e femmina per ogni genere di razza animale presente sulla terra. Inizialmente l’uomo crede ad uno scherzo di cattivo gusto ma deve cambiare completamente parere non appena si rende conto dei poteri in possesso di Dio il quale peraltro per rendere il tutto ancora maggiormente suggestivo trasforma letteralmente le sembianze di Evan al quale cresce in maniera repentina sia la barba che i capelli. Inizialmente la moglie e i figli si ritrovano ad essere spaesati da l’atteggiamento dell’uomo ma poco alla volta ne capiscono gli intenti e soprattutto lo aiutano nella sua missione. Ovviamente tutti i colleghi di lavoro e tutti i vicini di casa credono in una situazione di vera e propria follia tant’è che non perdono occasione per deridere Evan il quale però potrà prendersi la propria rivincita non appena dal cielo inizierà a scendere in maniera copiosa una fitta pioggia che nel giro di poche ore andrà a ricoprire tutta la superficie terrestre senza lasciare neppure un piccolo angolo dove poter vivere. Non mancheranno inoltre i momenti divertenti con tantissime piccole situazioni che metteranno inizialmente in ridicolo l’uomo ma che tuttavia faranno parte di un disegno ben preciso ordito dall’onnipotente.

