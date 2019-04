Uomini e Donne/ Angela Nasti si “difende” da Giulia: “Sono fragile!” (Trono Classico)

Angela Nasti e Giulia Cavaglia, le due troniste del trono classico di Uomini e Donne, non riescono in alcun modo ad andare d’accordo. Le due giovani infatti, sono state già protagoniste di numerosi scontri che non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio: non si sopportano. Oltre ad avere caratteri relativamente diversi, le due si confrontano spesso per quanto riguarda i corteggiatori in studio per loro. Durante le ultime puntate del programma, Giulia ha avuto modo di puntare il dito contro la rivale, accusandola di parlare di lei in maniera negativa. La partenopea, intervistata tra le pagine del magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ha replicato alle accuse: “I battibecchi con Giulia ormai vanno avanti da diverse puntate. Innanzitutto ci tengo a precisare che non ho mai detto di essere più bella di lei e soprattutto non mi sono mai permessa di giudicarla come persona. Non è mai stata mia intenzione mettermi in competizione con Giulia. È giusto che ognuno faccia il suo percorso”, ha affermato.

Angela Nasti: “Sono piena di fragilità!”

Angela Nasti, nel corso della sua intervista ha fatto anche un mea culpa, affermando di essere una persona che non sta attenta al modo in cui si esprime: “evidentemente non mi sono saputa spiegare, ma è importante per me trasmettere istintivamente quello che penso. In studio ho semplicemente puntualizzato che non riuscivo a vedere insieme Giulia e Luca. Non ne facevo una questione di bellezza, semplicemente vedevo Luca più simile a me che a lei e, per questo, fuori dallo studio li vedevo incompatibili. Non capisco cosa io abbia detto di strano”. La tronista proprio per questo, ha affermato ancora una volta di non essere una bella ma vuota che punta esclusivamente al fisico. Ed infatti, il Luca in questione è il Daffrè che ha scelto di corteggiare lei, considerandola anche più bella della rivale. “Al pubblico mi mostro forte ma sono anche io piena di fragilità”, ha continuato la sorella minore di Chiara Nasti.

Uomini e Donne, Angela arrabbiata con i suoi corteggiatori

Secondo Angela Nasti, delle volte l’invidia può giocare brutti scherzi: “Mi sono sentita dare dell’antipatica, della spocchiosa. Credo che a volte a parlare sia l’invidia. Non ho mai negato di essere una ragazza fortunata, nel vero senso della parola. Nella mia vita ho tutto, ma la cosa più importante che ho vicino a me è la mia famiglia. Mi hanno fatto vivere sempre in una campana di vetro. Quando dico che ho iniziato questa esperienza senza doppi fini o filtri, sono sincera. Sono una ragazza qualunque di diciannove anni che ha voglia di innamorarsi. E in amore cerco qualcuno che viva d’istinto, come me”. Durante l’ultima violenta lite nello studio del trono classico di Uomini e Donne, nessuno dei corteggiatori di Angela è intervenuto per difenderla dalle accuse di Giulia, l’assenza di reazioni ha infastidito moltissimo la tronista. “Il loro atteggiamento mi ha portato a mettere in dubbio molte cose. Credo che a un uomo interessato venga naturale dire una parola di conforto”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA