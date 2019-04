Uomini e Donne/ Ex cavaliere: accuse choc, Gemma ci aveva visto lungo… (Trono Over)

Fabrizio Cilli è arrivato alla corte del trono over di Uomini e Donne dichiarando – nonostante la giovane età – di provare un trasporto sentimentale per Gemma Galgani. La dama torinese però, fin dal principio non ha visto di buon occhio queste distratte attenzioni, sospettando anche qualcosa, fin dalle battute iniziali. Ed infatti, il cavaliere era arrivato in studio solamente per acquisire popolarità facile. La redazione quindi, dopo essersi accorta del reale motivo che aveva spinto il 42enne ad approdare in trasmissione, ha deciso di allontanarlo. La notizia dell’eliminazione è stata diffusa proprio dal diretto interessato. “Dopo che sono stato umiliato dalla redazione, sono stato eliminato dal programma Uomini e Donne perché sul treno ho detto che Gemma non mi interessava”, racconta tramite social. Il cavaliere ha anche aggiunto altri particolari, affermando che la redazione fosse comunque a conoscenza del mancato interessamento ma avrebbe ugualmente accettato di lasciarlo in studio. Accuse pesanti che sicuramente, presto verranno smentire dallo staff di Queen Mary.

Fabrizio Cilli, le pesanti accuse

Fabrizio Cilli ha successivamente proseguito con le sue accuse nei confronti della redazione di Uomini e Donne, sostenendo di essere stato vittima di un tranello: “qualcuno mi ha registrato e ha consegnato tutto a Canale 5″. Il cavaliere poi, avrebbe affermato anche di essere stato contattato dalla redazione che gli avrebbe suggerito di non rivelare quanto da lui invece scritto in maniera pubblica tramite social. In difesa dell’ex cavaliere del trono over è scesa in campo anche la fidanzata, affermando che Fabrizio avesse deciso di andare in televisione non per cercare visibilità ma per aiutarla. Ed infatti, in base alle sue parole, dopo mesi di disoccupazione, avrebbe attualmente grossi problemi finanziari. Per questo motivo, il suo compagno avrebbe pensato bene di approdare in televisione, forse alla ricerca di ospitate e soldi facili. Secondo la potenziale compagna, la redazione era anche al corrente della sua presenza nella vita del cavaliere.

Gemma aveva fiutato la “truffa”

Gemma Galgani aveva immediatamente fiutato “puzza” di truffa ed infatti, appena ha conosciuto Fabrizio, non ha mostrato alcun interesse per lui. Anche in studio poi, proprio l’ex cavaliere aveva avuto modo di cadere dentro numerose polemiche, specie dopo essere stato contattato da una blogger che ha parlato molto male della dama torinese. Proprio questa persona era stata anche contattata da Gianni Sperti. Nonostante le numerose incertezze del cavaliere, sia Maria De Filippi che Tina Cipollari ne avevano inizialmente presto le difese. A questo punto, attendiamo con ansia le novità del programma in quanto, come potrete immaginare, ci appare molto improbabile che la redazione del programma, fosse a conoscenza di alcuni dettagli. Anche perché, qualora lo staff di Queen Mary avesse saputo del mancato interesse di Fabrizio, non gli avrebbe assolutamente permesso di prendere parte al trono over di Uomini e Donne.



