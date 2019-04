Valentina Vernia, Amici 2019/ Belle esibizioni ma che non incantano il pubblico

Nella puntata di oggi, sabato 20 aprile, del Serale Amici 18 noi ci aspettiamo che Valentina Vernia dimostri ancora il meglio di sé. L’aspetto che maggiormente stupisce della giovane ballerina della Squadra Blu è che a ogni puntata sembra avere maggiore carica. Un altro aspetto che sembra ormai molto chiaro è che Valentina deve cercare di cambiare qualcosa nelle sue esibizioni. Nonostante tutte le sue performance siano belle e precise sono infatti ripetitive e non stupiscono più il pubblico e i giudici come un tempo. Vedremo come si comporterà e se riuscirà ad essere all’altezza della situazione. Sarà molto importante per lei non pensare a quanto detto in queste settimane e ad esibirsi senza pressione sulle spalle.

Valentina Vernia, Amici: cosa è accaduto la settimana scorsa?

Valentina Vernia, ballerina di Amici della Squadra Blu di 23 anni e originaria di Rubiera, è arrivata alla puntata di sabato 13 aprile con una certa carica e anche molta voglia di emergere. Si esibisce nella seconda prova della serata contro Umberto dei Bianchi. Il tema della gara è stili a confronto. Valentina si lancia in un ballo hip hop che convince il pubblico e i giudici. Alla fine, tuttavia, la vittoria della singola prova va a Umberto. Nella seconda manche arriva poi la prova contro Alvis. Valentina fa una buona performance ma anche stavolta la vittoria non va a lei. Alla fine della puntata quando Tish decide di sfidare Valentina per decidere chi di loro dovrà scontrarsi con Jefeo per l’eliminazione dal programma la ballerina si esibisce un’ultima volta nella serata. La vittoria però va a Tish, quindi alla fine è Valentina che si deve scontrare con Jefeo, suo compagno di squadra. A fine puntata arriva finalmente il verdetto che comunica l’eliminazione di Jefeo e la salvezza di Valentina. La ballerina scoppia in lacrime e abbraccia l’amico. La sua vittoria significa che andrà al Serale Amici 18 di sabato 20 aprile.

Forte e solida, Valentina una ballerina completa

Valentina Vernia è una concorrente di Amici forte e solida di questa edizione. Ha sicuramente tantissimi pregi. Ha linee fantastiche, un’energia inesauribile e la capacità di dare allo stile di ogni musica sulle cui note si esibisce. Nella prova degli stili a confronto contro Umberto ha dimostrato di essere una ballerina versatile e comunicativa sotto vari aspetti, clicca qui per il video. Qualche difetto non le manca però. In particolare, c’è il fatto di essere spesso troppo emotiva. Nelle puntate precedenti l’insuccesso dei suoi compagni e, in alcuni casi, l’uscita di uno di loro dal programma l’ha più volte distratta e le ha fatto perdere la concentrazione in alcuni momenti chiave.



