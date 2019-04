Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 20 Aprile 2019: Pamela Prati, Wanda Nara e Accorsi

Verissimo non va in vacanza e torna in onda anche in questo sabato di Pasqua. Oggi, 20 aprile, alle 16.10 su canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata del talk show del sabato pomeriggio di canale 5, campione di ascolti anche la settimana scorsa quando ha incollato davanti ai teleschermi 2.190.000 spettatori con il 15.61%, nella presentazione di 22 minuti, 2.379.000 spettatori con il 18.45% nea seconda parte e 2.058.000 spettatori con il 16.17% con Verissimo Giri di Valzer. Anche per la puntata di Pasqua, saranno tanti gli ospiti che si racconteranno ai microfoni di Silvia Toffanin che accoglierà soprattutto due delle donne più discusse dell’utimo periodo che racconteranno la loro verità senza filtri replicando ad accuse e critiche. Come ogni settimana, dunque, ci sarà spazio per i vip del mondo dello spettacolo italiano, pronti a raccontarsi a 360 gradi con dettagli inediti della propria vita.

VERISSIMO GLI OSPITI DEL 20 APRILE 2019

L’ospite più atteso della puntata di Verissimo in onda oggi è sicuramente Pamela Prati. La showgirl, ai microfoni di Verissimo, risponde a tutte le accuse svelando la data del suo matrimonio e confermando l’esclusiva delle nozze concessa proprio alla trasmissione di canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Spazio, poi, a Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, dopo aver annunciato provvedimenti legali nei confronti della cognata Ivana Icardi, atttualmente concorrente del Grande Fratello 2019, si difende respingendo tutte le accuse della sorella del marito. E ancora: Stefano Accorsi, uno degli attori più importanti del cinema italiano; Garrison Rochelle che racconterà la sua vita dopo l’addio alla scuola di Amici di Maria De Filippi e, infine, l’inviato di Striscia la Notizia Cristiano Militello.

LE DICHIARAZIONI DI PAMELA PRATI E WANDA NARA A VERISSIMO

Pamela Prati difende il proprio matrimonio con il fidanzato Marco Catagirone. “Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? Basta devono smetterla, davvero“, ha esordito la showgirl, “Dicono addirittura che sono stata stregata dalle mie due agenti, che l’ho fatto per soldi o per tornare in auge. Ci stanno rovinando questo bel momento“. A Silvia Toffanin, poi, la Prati ha confidato: “Ho querelato tutti. Mi sono rivolta ad un avvocato notissimo perché sono situazioni in cui bisogna intervenire legalmente“. Lacrime in studio per Wanda Nara: “Non sono una strega – ha spiegato la moglie di Mauro Icardi a Verissimo –. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e abbiamo aperto le porte a lei e al suo fidanzato, che è anche lui un calciatore”. Wanda Nara, poi, ha concluso: “Ivana non è sincera”.



