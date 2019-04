Vincenzo Di Primo/ La sfida “sexy” con Rafael e le critiche della Bertè (Amici 2019)

Vincenzo di Primo sarà davvero uno dei vincitori del circuito di ballo di Amici 2019? In molti ne sono convinti ma quello che è successo nell’ultimo serale ha messo in crisi il giovane perché le critiche, quelle che lui definisce poco costruttive, non hanno fatto altro che rovinargli la settimana. In casetta il ballerino dei blu non ha parlato di altro e dopo l’uscita di scena di Jefeo le cose non sono migliorate, anzi. La prima a colpirlo dritto nel profondo è stata proprio Loredana Bertè. Proprio il giudice speciale di Amici 2019 ha fatto avere in casetta un video con la sua richiesta, ovvero una sfida comparata di ballo che da una parte vedrà impegnato proprio Vincenzo di Primo e dall’altra Rafael. Sin dal lancio della notizia il ballerino dei blu non ha reagito molto bene e le cose sono peggiorate quando ha scoperto che il pomo della discordia sarà “la sensualità”.

LA SFIDA SEXY CON RAFAEL

Vincenzo di Primo è stato chiamato a dimostrare versatilità, tecnica e, soprattutto, la sensualità e la notizia non lo ha fatto impazzire, anzi: “Ce la faccio perché può essere una coreografia che mi diverte, non è comunque mia, non reputi un ballerino versatile o sexy se si struscia con una donna“. Alberto Urso appoggia il compagno di squadra ad Amici 2019 e rilancia: “Questa settimana le prove sono più per noi che per loro, sicuro”. Clicca qui per vedere il video del momento. La discussione non è finita poi qui visto che il ballerino dei blu è tornato sulla questione dicendosi stufo dei continui attacchi di Loredana Bertè: “Mi sembra tutto ridicolo, questa situazione è un po’ così…”. La sfida di classico e di tecnica è finita con l’essere proprio una sfida sull’interpretazione ma il ballerino è convinto di fare tutto e di aver dimostrato di aver fatto tutto nella scuola senza mai tirarsi indietro, il giudice ci avrà visto lungo oppure no? Anche Valentina è convinta che il giudice abbia un chiodo fisso ed è difficile visto che ognuno ha un suo personaggio cucito addosso, è ovvio che poi uno, per esigenze del programma, si dedica ad altro.

CAMBIO DI GUARDIA E NUOVA LINFA PER VINCENZO?

I ragazzi sono ormai allo stremo perché continuano a subire critiche e, soprattutto, a vedere il regolamento cambiare di volta in volta, l’unica speranza che si prospetta all’orizzonte è quella di sentire un altro parere quando toccherà a Loredana Bertè lasciare il suo posto a Renato Zero. Sembra che nella prossima puntata sarà proprio l’amico cantautore a prendere il suo posto per darle tempo e modo di concentrarsi su due date del suo tour già organizzato dopo il successo del Festival di Sanremo. Cosa ne penserà Renato Zero del ballo e dell’abilità di Vincenzo di Primo? Dopo l’uscita di Jefeo sono molti quelli convinti che sarà un ballerino a lasciare Amici 2019, toccherà proprio a Vincenzo questa sera? Lo scopriremo tra qualche ora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA