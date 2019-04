Wanda Nara/ “Non sono una strega: Ivana Icardi mente”: e sull’Inter… (Verissimo)

WANDA NARA SMENTISCE IVANA ICARDI: ABBIAMO SEMPRE APERTO LE PORTE A LEI

Wanda Nara ospite a Verissimo per parlare in esclusiva dell’ultima querelle che riguarda la sua famiglia (ovvero le accuse di Ivana, sorella di suo marito) e anche del futuro professionale dello stesso Mauro Icardi, tornato a giocare nell’Inter dopo la burrasca di inizio anno. Nel consueto salotto televisivo del sabato (ore 16.10) di Silvia Toffanin una delle protagoniste è la 32enne showgirl argentina, da qualche tempo anche procuratrice dell’ex capitano dell’Inter, che ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalle scarpe per difendere lei e il suo compagno Mauro. “Non sono una strega” esordisce in relazione al modo in cui è stata dipinta da Ivana Icardi, secondo cui lei e il fratello non darebbero “nemmeno un euro” ai suoceri della bionda e procace ex modella. “In realtà noi abbiamo sempre aiutato la famiglia e Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e abbiamo aperto le nostre porte a lei e al suo ragazzo, che è pure un calciatore” precisa Wanda Nara, smentendo di fatto la ricostruzione della diretta interessata.

WANDA NARA, “NON SONO UNA STREGA: IVANA MENTE…”

Insomma, dopo le polemiche che hanno investito la famiglia Icardi negli ultimi mesi, l’intraprendente Wanda Nara non ci sta a vedere infangato il suo e il nome del marito da parte di Ivana, che già in passato aveva avuto parole dure contro il fratello e che nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello ha rincarato pure la dose: anche per questo motivo la 32enne argentina ha deciso di fare causa alla sorella di Icardi. A suo dire Ivana mente perché “Mauro è un grand’uomo: non solo aiuta la famiglia ma aiuta anche gente che non conosciamo” spiega, rivelando pure l’episodio in cui il numero nove nerazzurro ha regalato una macchina alla sorella quando frequentava l’università. “Lei sta solo parlando male di Mauro e questo non ha prezzo” incalza la Nara che forse suggerisce che vi sia un tornaconto dietro le durissime parole di Ivana. “Lei ha capito come si fa a diventare un personaggio: vuole solo vincere il premio del reality dato che prima in Argentina diceva tutto e il contrario di tutto di quello che dice adesso” taglia corto la procuratrice.

“MAURO E’ SERENO ORA ALL’INTER”, LA CONFERMA DI WANDA NARA

E proprio sul rapporto tra Ivana e suo fratello Mauro e del futuro professionale di quello che è uno dei bomber più prolifici di tutta la Serie A parlerà anche Wanda Nara nell’appuntamento odierno negli studi di Verissimo. Ribadendo che a suo giudizio la concorrente del reality show si starebbe facendo una carriera “screditando tuo fratello e tua cognata”, ricorda come lei invece si sia innamorata del Mauro persona e non del personaggio, dato che all’epoca l’attaccante classe ’93 era solo una promessa dell’Inter e non un attaccante di caratura internazionale come adesso. “Quando tuo fratello sta male devi tendergli la mano e non passargli sopra…” conclude, ricordando comunque a Ivana che loro ci sono sempre e che non c’era bisogno di andare al Grande Fratello se aveva qualche problema. “Mauro per fortuna adesso è sereno, continua a segnare perché lui è quello forte della famiglia” spiega poi la Nara, in relazione al ritorno in prima squadra tra i nerazzurri del marito, alludendo al fatto che ora con la dirigenza i problemi potrebbero essere stati appianati e suggerendo, al di là dei rumors di calciomercato, che Icardi resterà in Italia anche l’anno prossimo.



