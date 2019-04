ALESSANDRO DI PAOLO/ Chi è il nuovo fidanzato di Elisa Isoardi

C’è un altro uomo nel cuore di Elisa Isoardi. La storia d’amore con Matteo Salvini sembra ormai dimentica (per entrambi): il nuovo fidanzato della conduttrice de “La prova del cuoco” risponde al nome di Alessandro Di Paolo. Imprenditore milionario, fama da playboy allergico però alle cronache rosa, del nuovo principe azzurro della Isoardi si sa in realtà ben poco. E dire che i paparazzi stanno tentando di estrapolare quante più informazioni possibili sul rapporto tra i due. Quel che è certo è che Di Paolo ha conquistato il cuore della Isoardi organizzando ad inizio marzo un romantico weekend da sogno tra Firenze e Cortona seguito da una romantica cena ad Anzio e da un’altra cena tra amici. A proposito di cene, decisiva per accertare il legame tra i due quella in compagnia di Ingrid Muccitelli: Di Paolo ha tentato di uscire dal ristorante qualche secondo dopo le amiche, ma poi le ha seguite all’interno dello stesso portone…

LE OFFESE CONTRO ALESSANDRO DI PAOLO

Eppure Alessandro Di Paolo non ha fatto in tempo a presentarsi che già è finito nel mirino degli haters, piaga sociale di quest’epoca di cui difficilmente ci libereremo. Molti followers della Isoardi hanno infatti attaccato la conduttrice contestandole la scelta (come se la vita fosse la loro) e chiedendogli il ritorno insieme con Matteo Salvini. Ma c’è di più, oltre alla nostalgia del leader della Lega: tra i sostenitori della Isoardi, quando la stessa ha pubblicato uno scatto insieme al nuovo compagno, c’è stato chi ha criticato pesantemente Di Paolo accusandolo di essere “brutto”, evidentemente non “all’altezza” della conduttrice. La Isoardi, che al settimanale DiPiù aveva rivelato di andarci coi piedi di piombo, di recente ha pubblicato invece una foto di un anello con smeraldo al dito: segno che tra i due i sentimenti procedono a gonfie vele, nonostante il pensiero dei fan…

ELISA ISOARDI DIFENDE ALESSANDRO DI PAOLO

E proprio ai fan, o presunti tali, quando hanno messo in dubbio la sua scelta, Elisa Isoardi ha risposto a tono con un post su Instagram a difesa di Alessandro Di Paolo. La conduttrice de “La prova del cuoco” ha infatti tuonato:”A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati. Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi. Vi abbraccio”. Insomma, la Isoardi è decisa ad ascoltare il suo cuore: e in questo momento le sussurra il nome di Alessandro Di Paolo.

Visualizza questo post su Instagram About Last night… @marcellodonofrio Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Mar 30, 2019 at 2:28 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA