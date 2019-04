ANDREA RONCATO/ Ho cambiato vita grazie alla fede e a mio papà (Domenica in)

Passato e presente si intrecciano sui profili social di Andrea Roncato, indimenticabile attore italiano che ha strappato diversi sorrisi grazie a sketch e personaggi fittizi in molteplici pellicole. Gli anni al fianco di Gigi Sabani, immancabile partner e quelli più recenti con diversi amici e artisti come Maurizio Mattioli e Gianni Morandi. Anche se gli anni passano, Roncato rimane sempre lo stesso e soprattutto verrà ricordato dai fan italiani per alcuni dei suoi personaggi più noti, come il Loris Batacchi che ha messo incinta Mariangela, la figlia del ragioniere interpretato da Paolo Villaggio in Fantozzi subisce ancora. Erano i primi anni Ottanta, ma gli ammiratori di Roncato rievocano quella pagina di cinema italiano con commenti e meme, fra cui una che trasforma un celebre biscotto nella versione Batacchi. L’attore sarà inoltre ospite di Domenica In nella puntata di oggi, e anche in questo caso si tratta di un moto nostalgico verso il passato.

ANDREA RONCATO, GLI ANNI A DOMENICA IN

Al fianco di Mara Venier, l’artista è riuscito a confermare la propria popolarità negli anni Novanta, diventando uno dei punti di forza del programma di Rai 1. Oltre 50 film all’attivo e diverse partecipazioni lampo in fiction popolari, come L’Ispettore Coliandro. Lo ricorda lo stesso artista su Instagram, condividendo con i fan una foto in cui indossa la divisa da carabiniere e imbraccia una mitraglietta. Il cambiamento è stato il motore che ha spinto Andrea Roncato a trasformare in via definitiva la sua intera esistenza. Una scelta avvenuta grazie al sostegno della fede e soprattutto del padre sagrestano che gli ha insegnato l’arte di “fermarmi un attimo prima”.

ADDIO VITA SPERICOLATA, ORA ANDREA RONCATO…

A ruota libera a Storie Italiane, l’attore ripercorre gli anni degli eccessi, che lo hanno gettato in pasto al tunnel di droga e alcool. Notti brave che ormai sono solo un lontano ricordo, anche grazie al fidanzamento e poi alle nozze con la compagna di vita Nicole Moscariello. Seconde nozze dopo la rottura con Stefania Orlando, avvenuta a soli due anni di distanza dal sì. La rinascita ha permesso a Roncato di guardarsi indietro e mettere uno stop a quella vita spericolata, costellata anche di grandi legami d’amicizia e fratellanza. Come quella con Gigi Sammarchi, per quarant’anni di carriera appena festeggiati. E poi la passione per le auto, da corsa o per circolare in città. Nelle Stories di Instagram posa al fianco di una sfrecciante Renault, mentre sceglie l’ibrida Kia Niro per uno scatto con la moglie.



