BALLANDO CON LE STELLE 2019, 4a puntata/ Razzi eliminato, Suor Cristina nella bufera

Ormai è chiaro: il motivo conduttore di tutte le puntate (e di tutte le edizioni) di Ballando con le stelle è la polemica. Perciò fuoco alle polveri: nel mirino, stavolta, c’è suor Cristina, che catalizza l’attenzione del pubblico in studio e a casa. Non c’è bisogno nemmeno che si esibisca; basta la sua presenza (ma pure la sua assenza) a destare scalpore. Milly Carlucci lo sa bene e la fa sempre esibire per ultima. Stasera, per esempio, riserva per la fine la registrazione del suo slow fox. Infatti suor Cristina non c’è: è sabato santo, e per cause di forza maggiore non può scendere in pista. A Ivan Zazzaroni, i diversivi della suora non sono mai andati a genio. Per questo annuncia che non voterà. “È una questione di rispetto nei confronti degli altri”, spiega, “tutti si esibiscono in diretta”. Ma il giudizio “di metodo” non spetta a lui: si è trattato di una precisa scelta autorale, che come tale va rispettata. Qual è il problema, allora?

Ballando con le stelle: l’eliminato Antonio Razzi

Inutile girarci intorno: l’altro jolly di Ballando con le stelle è ovviamente Antonio Razzi. L’asso nella manica, la carta vincente, quella da sfoderare – possibilmente – verso la fine della trasmissione. Tanto per tenere gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultimo minuto. È questa la strategia di Milly & co., ma è talmente banale che in fondo gioca a carte scoperte. Nessun bluff, dunque; è una dinamica stranota. In ogni caso, Razzi non sa assolutamente ballare. Poco credibile anche nei panni di Zorro, coi suoi salti e le sue piroette davvero poco convincenti. Quale sarà, dunque, la sua vocazione? Semplice: l’oratoria. Paradossalmente, il Razzi degli svarioni e delle gaffe lessicali è un grande intrattenitore. La sua comicità è involontaria; i suoi monologhi, a tratti, imbarazzanti, ma la verità è che staremmo ad ascoltarlo per ore.

La classifica della quarta puntata di Ballando con le stelle

La classifica di Ballando con le stelle è così composta: dal basso, Marzia Roncacci e Samuel Peron (21), Enrico Lo Verso e Samanta Togni (26), Suor Cristina e Stefano Oradei (28), Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro (34), Angelo Russo e Anastasia Kuzmina (35), Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi (35), Lasse Matberg e Sara Di Vaira (39), Milena Vukotic e Simone Di Pasquale (39), Manuela Arcuri e Luca Favilla (43), Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (47), Dani Osvaldo e Alessandra Tripoli (60). Allo spareggio ci finiscono Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi e Marzia Roncacci e Samuel Peron. Antonio Razzi ha la peggio: è lui il terzo eliminato, dopo i gemelli Sampaio e Marco Leonardi. Dalla settimana prossima lo vedremo a bordo campo. A meno che Milly non abbia in serbo un ripescaggio…



