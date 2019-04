Belen Rodriguez/ Rinuncia a Temptation Island, ma non per Stefano De Martino

Belen Rodriguez non sarà la conduttrice di Temptation Island Vip. Con il ritorno di Simona Ventura alla Rai dove, da martedì 23 aprile condurrà la nuova edizione di The Voice of Italy, Temptation Island Vip non ha ancora una nuova conduttrice. I rumors parlavano della showgirl argentina che, tuttavia, stando a quanto scrive il settimanae Spy, avrebbe rinunciato a condurre un programma che le avrebbe regalato sicuramente ulteriore popolarità, esattamente come è accaduto a Simona Ventura che, con la versione vip del programma dell’amore, ha letteralmente fatto impazzire i fans e portato a casa ascolti importanti. Nonostante tutto, però, Belen ha deciso di rinunciarci, ma qual è il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione?

Belen Rodriguez dice no a Temptation Island Vip

Belen Rodriguez avrebbe detto no a Temptation Island Vip per dedicarsi anima e corpo a Tu sì que vales, il programma del sabato sera di canale 5 che conduce da anni con grandissimo successo. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, le riprese della nuova edizione di Tu sì que vaes dovrebbero cominciare nello stesso periodo in cui saranno registrate le puntate di Temptation Island. Per Belen, dunque, sarebbe impossibile riuscire a conciliare il tutto. La showgirl avrebbe così scelto di restare al comando di Tu sì que vales dove ormai si sente a casa. Inoltre, protettiva verso la propria vita privata, la Rodriguez vorrebbe evitare di esporsi troppo anche dal punto lavorativo per evitare di scatenare pettegolezzi vari.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tutto tace sui social, la Polinesia li aspetta?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in partenza per la Polinesia? I fans lo sperano e, dai social, arrivano indizi che lo confermerebbero. Tutto, infatti, tace sia sul profio Instagram della showgirl che su quello di Stefano. Il conduttore ha postato le sue utime storie in concomitanza alla messa in onda del documentario sulla sua vita trasmesso su Real Time mentre Belen ha condiviso storie in occasione della registrazione dell’ultima puntata di Colorado. Da allora il silenzio. Belen e Stefano, dunque, saranno davvero partiti per trascorrere la Santa Pasqua lontani da occhi indiscreti? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.





