CIAO DARWIN, INCIDENTE NELLA PROVA DEI RULLI/ Concorrenti in ospedale: la produzione…

Niente più rulli a Ciao Darwin; la prova del genodrome cambia radicalmente. La scelta arriva dopo l’infortunio di due concorrenti, finiti all’ospedale a causa delle rovinose cadute in acqua. Uno di loro ha riportato una frattura alla tibia e al perone; l’altro è caduto di schiena e si è fatto molto male. L’episodio è avvenuto nelle scorse settimane, prima della sfida Davide contro Golia di Fabio Basile e Luigi Mastrangelo. Quando l’ultima puntata è andata in onda, Paolo Bonolis ne aveva già registrate altre due. Venerdì prossimo saranno protagonisti i Tifosi della Juve contro Tutti gli altri, e dovrebbe essere proprio questa la puntata incriminata. Alla luce dei fatti raccontati (che Blogo ha riportato in anteprima), la produzione ha deciso di eliminare la prova dei rulli, lasciando però tutte le altre.

Ciao Darwin, due concorrenti infortunati

La prova dei rulli del genodrome era una delle più divertenti, a Ciao Darwin. Ma il gioco non vale la candela: non è il caso di rischiare nuovi incidenti per il puro gusto di intrattenere. Il genodrome, entrato in scena a partire dalla sesta edizione, consiste in un percorso a ostacoli impervio e difficile. Il percorso è a sua volta complicato dalla suddivisione in diverse prove, che mirano a “levare di mezzo”, talvolta con scivoloni e cadute, quanti più concorrenti possibili. Nel corso delle prime puntate è sparita anche la prova degli scogli mobili, sostituiti da dei grossi uomini muniti di ciambella. Una scelta precauzionale e comprensibile, che di certo non inficerà sul successo del programma.

