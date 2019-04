Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ L’uomo segreto delle sue canzoni

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore ospite da Mara Venier a Domenica In per raccontare ancora una volta come è nata la loro storia d’amore, riavvolgendo il nastro fin dal loro primo incontro in giovane età. In una precedente intervista Claudio Rego aveva spiegato che all’epoca si trovava in concerto con il suo gruppo quando all’improvviso il suo sguardo incrociò quello di Donatella Rettore. “Mi era rimasto impresso il fatto che Donatella si trovasse in mezzo ad un gruppo di uomini e dal momento che era sola avevo voglia di proteggerla”. Amore e musica, dunque. A Domenica In Claudio Rego avrà modo di trattare ogni tematica, rispondendo anche alle domande curiose del pubblico presente in studio. In pochi forse sanno, infatti, che il primo incontro non andò benissimo per Rego: “Vi provai ma andai in bianco…”.

Claudio Rego, “protagonista segreto” nelle canzoni di Donatella

Claudio Rego è uno dei grandi protagonisti delle canzoni di Donatella Rettore. Oltre ad essere un marito amorevole ed un complice, il buon Claudio si è rivelato fonte di ispirazione anche nel lavoro. Entrambi cantanti, lui è il coautore dei testi di Donatella Rettore, la quale con Claudio al suo fianco sembra aver ritrovato il giusto equilibrio. Nell’intervista a Domenica In si parlerà anche delle dolorose perdite che la coppia ha dovuto a suo malgrado affrontare, come il figlio che i due non sono mai riusciti ad avere e che hanno perso più di venti anni fa. Quest’oggi, domenica 21 aprile, Claudio Rego sarà ospite di Mara Venier per ripercorrere tutto questo ma anche per svelare qualche progetto futuro. Sono tanti gli interessi che lui e la moglie coltivano insieme e chissà che non possa essere arrivato il momento di nuove avventure. Con un personaggio del calibro della Rettore vicino non abbiamo dubbi sul fatto che sarà un successo.

Claudio Rego marito della Rettore: ecco come è iniziato il suo amore per Donatella

Il nome di Donatella Rettore inevitabilmente sarà al centro dell’intervista che Mara Venier realizzerà in compagnia del suo ospite, Claudio Rego. Il musicista racconterà come, ormai vent’anni fa, è riuscito a conquistare il cuore della moglie, ma soprattutto di come sia riuscito a convincerla a cambiare il suo approccio nelle relazioni. I due si sono conosciuti ad un concerto di Alan Sorrenti, poi si sono rivisti in seguito, quando Rego ha ultimato il suo percorso al militare. Ed è una volta tornato che si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione: “La tua voce merita parole nuove”. Da quel momento in avanti Claudio Rego e Donatella Rettore non si sono mai lasciati e hanno consolidato il loro rapporto anche grazie a quelle diversità che paradossalmente hanno permesso ad entrambi di avvicinarsi e crescere insieme.



