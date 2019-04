Domenica Live non va in onda, perché?/ Al suo posto la versione “vintage”

In occasione della Pasqua, la puntata di Domenica Live di oggi, 21 aprile 2019, non va in onda come di consueto in diretta. Anche Barbara d’Urso è umana e per questo motivo, la nostra Carmelita si prende appunto una vacanza da Domenica Live. Al suo posto, una “ristretta” versione vintage che verrà mandata in onda a partire dalle 17.20 fino alle 18.45 circa, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Spazio come da tradizione, per le più divertenti interviste mandate in onda, tra siparietti ed anche emozioni choc. Ed infatti la nostra Carmelita Nazionale, sta collezionando un successo dietro l’altro per merito anche degli ospiti che ha deciso di portare in televisione. Tra i tanti, il caso di Paola Caruso ha commosso l’Italia intera. Ed infatti, la sua mamma biologica Imma, ha confidato alla figlia a casa di avere avuto in precedenza un’altra gravidanza e si sarebbe trattato proprio della showgirl, nata da una relazione con un calciatore tenuta nascosta. Prima di avere scoperto l’esito del DNA durante la scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso, la Caruso aveva fatto numerose incursioni in studio nello show del pomeriggio.

Domenica Live, oggi non va in onda: ecco perché

La Domenica Live Vintage condotta da Barbara d’Urso, accompagnerà comunque il pubblico a suo modo, fino all’access prime time. La nostra ruspante conduttrice, tornerà poi con la prima serata di martedì, nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello che, per dare spazio alla pasquetta è slittato di un giorno (ma solamente per questa settimana). La puntata che vedremo questa domenica, riguarderà tutte le precedenti interviste andate in onda, tra spaccati televisivi emozionanti e d’Urso interviste piene di sorprese e filmati inediti. Come sempre, spazio anche per delle piccole clip mai mandate in onda, direttamente dalla cabina del programma, tra tutti i volti che abbiamo imparato ad amare negli show di Carmelita. Non sappiamo se verranno riproposti anche i divertenti talk con protagonisti tutti i frizzantissimi opinionisti ma, nonostante la “replica”, Barbarella ha voluto anche oggi essere presente a suo modo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA