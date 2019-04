Eliminato Amici serale 2019, quarta puntata/ È Alvis, un verdetto quasi scritto

ALVIS È STATO ELIMINATO AL QUARTO SERALE DI AMICI 2019

Se la scorsa puntata sono stati i Blu a vedersela brutta dopo una doppia sconfitta, in questa quarto serale di Amici 2019 la stessa sorte è toccata ai Bianchi. La squadra di Ricky Martin ha perso entrambe le manche. Alvis, senza grandi sorprese, è il primo ad uscire di scena e ad attendere la sua sorte fuori dallo studio. La sfida tra i Bianchi, alla fine della seconda manche, svela che il secondo eliminabile è Mameli. Doppia esibizione per entrambi prima dell’esito che, ancora senza grandi sorprese, premia Mameli (per il quale i professori di canto hanno sempre avuto complimenti). Alvis lascia definitivamente il serale di Amici 2019, per molti, rimanendovi anche più del dovuto. Sembra infatti essere la prima eliminazione che sul web mette d’accordo tutti. “Era ora, doveva uscire alla prima puntata, invece è rimasto fino alla quarta. Già per questo è un miracolato” scrive uno dei telespettatori più critici. (Aggiornamento di Anna Montesano)

PAGELLE DEL QUARTO SERALE DI AMICI

Mameli voto 4: Giunti al quarto serale di Amici 2019 ci si aspetta molto di più dai concorrenti del programma. Ancora una volta irriverente nei confronti di Loredana Bertè e della prova speciale che gli era stata affidata. Quando viene chiamato a cantare senza autotune dimostra tutti i suoi limiti tecnici. Anche i suoi inediti che porta al serale sembrano canzonette di basso livello.

Tish voto 5: Ancora una volta la cantante dei blu non è in serata, commette molte imprecisioni durante le esibizioni in modo così evidente tanto da costringere il suo “sponsor” Rudy Zerbi, anche se in modo contenuto, a riprenderla. Puntata in puntata sta vivendo una involuzione incredibile che potrebbe costarle molto cara.

Alvis voto 4: Per molti doveva essere già eliminato nelle puntata precedenti di Amici. Se non canta le sue canzoni le prestazioni che porta al serale sono sotto il livello della sufficienza. Non è un cantante da cover e stasera durante il ballottaggio lo ha dimostrato ancora una volta. Gli stessi professori ma anche Maria De Filippi sottolineano in puntata questo suo grandissimo limite.

Alberto voto 8: Che sia il cantante da battere di questa edizione di Amici 2019 è chiaro a tutti. Ha tutte le qualità per sfondare nel mondo della musica. Restano di dubbi di quanto riuscirà a farlo nel mondo del pop italiano ma come ci insegna Andrea Bocelli c’è sempre posto anche per voci che derivano dal mondo della lirica. Incredibile il duetto con Vincenzo Grigolo, due cantanti di livello che nell’esibizione di Caruso segnano un momento speciale del serale di Amici 2019.

Richy Martin vs Loredana Bertè: Incredibile l’attacco “velato” del direttore artistico dei bianchi che stufo dei commenti sul fisico del ballerino dei blu Vincenzo che accusa Lordana di bullismo. Cala il gelo nello studio di Amici 2019 con Maria De Filippi che cerca di far tornare la calma in studio di una visibilmente alterata Bertè che non ci sta ad essere accusata di un reato così grave che lei stessa combatte da tempo. Come chiarisci anche la stessa Celentano parlando di un ballerino è normale commentarne il fisico in quanto è il suo “strumento di lavoro” attraverso il quale si esprime. Magari i toni e i modi di Loredana Bertè non sono sempre condivisibili ma a qui ad accusarla di bullismo ne passa…



