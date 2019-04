ELISA ISOARDI/ Da Matteo Salvini ad Alessandro Di Paolo allo stalker denunciato

Un anno di cambiamenti per Elisa Isoardi, che dopo aver raccolto il testimone de La prova del cuoco ha vissuto diverse rivoluzioni. Anche in campo sentimentale, scegliendo di interrompere il rapporto con il Ministro Matteo Salvini. Un addio su cui è ritornata a parlare di recente, svelando il retroscena che l’ha spinta a prendere una decisione di questa portata. “Cinque anni con Matteo”, ha sottolineato infatti come ricorda Today. E una fine dettata dall’impossibilità di avere una relazione piena, a causa degli impegni di entrambi. “Se una storia non va, non va”, ha risposto a tutti coloro che hanno cercato di farla ragionare. E che forse non hanno mollato la presa nemmeno quando nella sua vita è spuntato Alessandro Di Paolo, il 38enne imprenditore a cui si è legata di recente. Nessun rancore invece verso Salvini, anche se ricorda come sia “ormai il passato”. Elisa Isoardi sarà ospite di Domenica In per la puntata di oggi.

ELISA ISOARDI, PARLERÀ ANCORA DI SALVINI?

Non è da escludere che la Isoardi possa tornare sull’argomento. Dopotutto Mara Venier è nota per le sue interviste cuore a cuore e per questo il tema Salvini potrebbe spuntare fra i tanti discorsi che impegneranno le due conduttrici. A tutto social Elisa Isoardi, che non manca di sfruttare i suoi profili per condividere tanti contenuti con i fan. Dalle interviste alle sue dichiarazioni, l’ultima delle quali la smentita di alcune voci che la vedrebbero già sul punto di abbandonare il timone de La prova del cuoco. Danzante con Samuel Peron, inviato da Milly Carlucci per lanciarle una sfida ballerina. E poi i ringraziamenti a Simona Ventura, una delle ultime ospiti che ha accolto nelle sue cucine e che le ha regalato una ventata di energia che non potrà dimenticare.

LA DENUNCIA ALLO STALKER DI ELISA ISOARDI

Un selfie insieme per suggellare l’incontro, a distanza di un solo giorno dal messaggio più riflessivo pubblicato in ricordo di Notre-Dame. Una citazione di Victor Hugo e del suo celebre romanzo: “uniti alla Francia”, scrive la Isoardi per manifestare il proprio pensiero. E anche se l’affetto degli ammiratori è consistente, non manca anche chi segue altre strade. Nei prossimi giorni la Procura di Roma si esprimerà in merito al 68enne di Napoli denunciato per stalking dalla presentatrice. Un incubo che è continuato per dieci anni e che ha visto momenti particolari quando l’uomo le ha fatto recapitare un anello di fidanzamento nei camerini. Come ricorda Il Giornale, il coraggio della Isoardi è stato evidente fin da quella denuncia nata dall’ennesimo appostamento dello stalker all’esterno degli studios Rai.



