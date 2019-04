EMILIANA MORGANTE, MOGLIE DI STEFANO MASCIARELLI/ “Lui è tutto per me”

L’amore ha un nome, per Stefano Masciarelli. E’ quello di Emiliana Morgante, la moglie che ha sposato 6 anni fa. Emiliana è una donna camaleontica, “dalle mille risorse”. Lei stessa si definisce così, in un’intervista al magazine Ditutto: “energica e creativa”, “1 ne pensa, 100 ne fa”. Non è un caso che sia un’imprenditrice di successo: insieme al cugino Enrico, infatti, ha creato By.Me, un marchio di bijoux non “di alta classe”, ma “di classe e all’altezza”. Oltre a significare “fatto da me”, By.Me sta anche per “fatto da Morgante (M) Emiliana (E)”. Ma anche Enrico, suo “socio” nei giochi da bambina ora partner in affari. La sua vita, racconta, è cambiata dal giorno alla notte. Merito della figlia che ha avuto con Stefano, che l’ha completamente assorbita. “A un certo punto, però, ho deciso di riprendere in mano la mia vita di donna. Passeggiando per uno dei tanti mercatini che amo visitare, mi sono imbattuta in un banco di materiali per la realizzazione di bijoux. Da lì è partito tutto…”.

Emiliana Morgante: niente corte da Stefano Masciarelli

Quanto alla vita privata, Emiliana Morgante è innamoratissima. “Se dici Stefano Masciarelli, sarà anche una risposta scontata, ma per me dici tutto“. Insieme, nel maggio 2018, hanno partecipato a Domenica in, e nella loro intervista di coppia hanno approfondito il loro legame. Eliana è stata rapita dalla simpatia dell’attore, un tratto che l’ha sempre caratterizzato e – che nel lavoro come nella vita – ha fatto la sua fortuna. Stefano non è mai stato un dongiovanni o un gran corteggiatore, ma Eliana, chissà perché, non ha saputo resistergli. “Le ho dato un po’ il tormento“, spiega, “perché c’eravamo conosciuti alla festa di un amico, Gianfranco D’Angelo, poi lei andò via e io da fine agosto a ottobre la tormentai”. La distanza non fece altro che accrescere la voglia di stare insieme, e così, nel 2012, si giurarono finalmente eterno amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA