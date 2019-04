Game of Thrones 8×02: anticipazioni seconda puntata

L’attesa è quasi finita. Torna questa notte, alle 3.00 (ora italiana), l’appuntamento con l’ultima stagione di Game of Thrones. Siamo arrivati alla seconda puntata che, ricordiamo, è possibile vedere su Sky Atlantic in lingua originale e sottotitoli in italiano e rivedere il lunedì sera, alle 21.15. L’episodio sarà poi disponibile su Now Tv e Sky On Demand. Ma cosa accadrà in questa seconda puntata di Game of Thrones 8? HBO non ha rilasciato alcuna sinossi ufficiale per la seconda puntata dell’ottava stagione, ma il breve promo anticipa alcuni dei momenti salienti di questo appuntamento. Scopriamo subito che il grande protagonista sarà Jaime Lannister. Nella scorsa puntata lo abbiamo visto arrivare nella terra degli Stark, dove ha inizialmente cercato di non farsi riconoscere.

Il processo a Jaime Lannister nella seconda puntata del Trono di spade 8

Nella seconda puntata di Game of Thrones 8, le cose per Jaime Lannister sono molto diverse. Il promo di anticipazione ci mostra infatti il fratello di Cercei di fronte a Daenerys e gli Stark al completo. Di fronte a loro, Jaime viene giudicato dalla regina dei draghi ma anche dai presenti. Di fronte a allo sterminatore di re c’è anche suo fratello Tyrion, che nel promo lo osserva senza fiatare. Ma cosa gli capiterà? Jaime risponderà alle cattive azioni commesse in passato o verrà infine accettato come alleato da Stark e Daenerys? Sarà però interessante scoprire quello che ci aspetta subito dopo questo processo a Jaime Lannister. È infatti ancora il promo a svelarci dell’inizio di una battaglia molto cruenta.

Il Nord contro un nemico molto forte nella seconda puntata Game of Thrones 8.

Di chi si tratta? Chi è giunto alle porte di casa Stark? Si tratta di nemici “umani” o del Re della notte con la sua immensa armata? Per i nostri protagonisti le cose si mettono male: nelle veloci immagini del promo del secondo episodio de Il Trono di spade vediamo l’inizio di una battaglia che vede uniti Stark, Bruti, Immacolati, Daenerys e tutti i loro alleati. Dovremo aspettarci la morte di qualche personaggio “illustre”?





