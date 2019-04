Grande Fratello 2019/ Tutti contro Mila Suarez, Ivana: “O ha una maschera o non…”

Tutti contro Mila Suarez nella casa del Grande Fratello 2019. L’atteggiamento della modella marocchina sta scatenando i primi malumori. A non gradire il modo di fare dell’ex fidanzata di Alex Belli sono soprattutto le donne di casa che non riescono ad avere un confronto con lei. In particoare, Ivana Icardi e Ambra Lombardo sembrano stanche di cercare un rapporto trovandosi davanti un muro. Alcuni concorrenti ritengono che tutto sia dovuto dalla gelosia di Mila nei confronti di Gennaro che, però, difende la Suarez sostenendo che il suo sia un modo di difendersi dopo aver sofferto tanto per amore. “O ha una maschera o non capisco” afferma Ivana che poi aggiunge – “Non la sopporto più”. La Icardi, però, nonostante tutto, è disposta a concedere un’ulteriore possibilità alla modella marocchina.

GRANDE FRATELLO 2019: CONFRONTO TRA IVANA ICARDI E MILA SUAREZ

Come promesso, Ivana Icardi non perde tempo e cerca immediatamente un confronto con Mila Suarez a cui esprime i suoi dubbi. “Vedo che da una settimana sei cambiata”, afferma la sorella di Mauro Icardi. La modella marocchina resta spiazzata dalle affermazioni della bella argentina spiegando di non essere affatto cambiata e di aver vissuto solo una settimana molto pesante. “Non posso avere tutto il giorno il sorriso. Questa settimana è stata pesante; c’è stato un po’ di tutto”, dice Mila che, però, non riesce a convincere Ivana. La Icardi, infatti, aggiunge: “Mi riferisco a come ti vedo, a come ti stai comportando” . Entrambe restano ferme sulle proprie posizioni non riuscendo a trovare un punto d’incontro. L’amicizia tra le due, dunque, è giunta al capolinea?

I DUBBI DI MARTINA AL GRANDE FRATELLO 2019

Nella casa del Grande Fratello 2019 c’è una coppia pronta a nascere ovvero quella di Daniele e Martina. Il feeling tra i due inquilini aumenta ogni giorno di più e trascorrono molto tempo insieme concedendosi anche diverse coccole. Tuttavia, Martina non nasconde i propri timori e, durante una chiacchierata con Ambra ed Erica, afferma di essere ancora molto frenata e di riuscire a lasciarsi andare solo quando vede in Daniele un atteggiamento più aperto. Ambra, così, le consiglia di non tuffarsi ad occhi chiusi nel rapporto con Daniele, ma di capire se il suo interesse sia realmente corrisposto. “Assicurati anche che la cosa sia effettivamente corrisposta” le consiglia Ambra “sono molto frenata” risponde Martina che prosegue “mi lascio andare un po’ di più quando vedo che lui lo fa”. Come finirà tra i due? La passione scoppierà?



