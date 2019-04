Il ciclone/ Video, su Italia 1 il film di e con Leonardo Pieraccioni (21 aprile)

“Il ciclone” è il titolo del film italiano inserito nel palinsesto televisivo del canale Italia 1 per il prossimo 21 aprile 2019 alle ore 21.20. La pellicola è arrivata nelle sale cinema nel 1996 ed è stata scritta, diretta e interpretata dall’attore toscano Leonardo Pieraccioni. Tra gli altri attori che compongono il cast ci sono Massimo Ceccherini, Lorena Forteza, Alessandro Haber, Sergio Forconi, Tosca D’Aquino e Natalia Estrada. Leonardo Pieraccioni è alla sua seconda regia; ha debuttato dietro la macchina da presa nel 1995 con il film “I laureati” in cui ha recitato nel ruolo del protagonista per la prima volta insieme Massimo Ceccherini e Tosca D’Aquino.

Il ciclone, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama de Il ciclone. La storia si svolge nella regione Toscana. In una piccola provincia il ragioniere Levante vive una vita tranquilla e monotona e non sa bene come intergire con le donne. Il giovane tiene la contabilità delle maggiori attività presenti nel suo piccolo paese ma controlla anche i conti di una salumeria e della erboristeria di una sua compagna di scuola, Carlina, che ha sempre avuto un debole per lui. Levante abita ancora in famiglia in una vecchia cascina in collina, con il padre Quarini Osvaldo. In casa c’è pure Libero, il fratello di Levante che ha la passione per lapittura e ama dipingere tele a sfondo religioso, poi c’è la sorella Selvaggia, una ragazza lesbica che ha una relazione con Isabella, la farmacia del paese. Accade che una sera, per la caduta accidentale di un cartello che indica la direzione da prendere per arrivare all’agriturismo Arcobaleno, la corriera che viaggiava con a bordo delle ballerine con il loro impresario Naldone si ferma per sbaglio alla cascina dei Quarini. Intanto il gestore dell’agriturismo Arcobaleno, pensando che gli ospiti non sarebbe più arrivati, assegna le stanze prenotate ad altri clienti. La compagnia delle ballerine, non sapendo più dove alloggiare, chiede ad Osvaldo di essere ospitata nel suo casolare. La notizia suscita molto clamore tra gli abitanti del paese, non abituati a imprevisti e novità del genere. Le ragazze, originarie della Spagna che fanno spettacolo e si esibiscono ballando il flamenco, sono tutte belle e desiderabile ma soltanto una colpisce il cuore del giovane Levante, Caterina. Il timido ragioniere si innamora di lei all’istante, un vero colpo di fulmine che gli fa provare sentimenti mai provati prima. Caterina però è impegnata con un altro uomo, anche se la loro c’è una storia fatta di alti e bassi. A sua volta Selvaggia prova una certa attrazione per Penelope, Naldone invece scopre di non aver mai dimenticato Franca, la donna che manda avanti il bar del paese. La tournée delle ballerine di flamenco viene annullata e quindi per il gruppo di artisti è il momento di lasciare la Toscana e fare ritorno in Spagna. La compagnia si ferma qualche giorno a Firenze e alloggia presso l’hotel Cavour; capita di ritrovarsi tutti insieme una sera a cena presso un noto ristorante della città, il ristorante “Beatrice”. Selvaggia, pensando di fare cosa gradita al fratello Levante, porta anche Carlina che, ad un certo punto della serata, avendo bevuto un bicchiere di troppo, darà un ignobile spettacolo di sé. Il comportamento della donna fa vergognare i suoi amici, primo fra tutti Levante. Una volta rientrati in albergo, tra Caterina e il suo uomo nasce una lite molto accesa a causa della quale i due decidono di porre fine alla loro relazione. Quando Levante viene a sapere che Caterina ha lasciato definitivamente il fidanzato, decide di non farsi sfuggire un’occasione così favorevole e chiede a Caterina di andare insieme in giro per la città. I due trascorrono tutta la notte fuori e si scambiano baci appassionati per tutto il tempo. La mattina seguente si ritorna alla realtà, Caterina è pronta per andare alla stazione e salire su un treno la porterà direttamente all’aeroporto dove dovrà imbarcarsi sul primo aereo diretto in Spagna. Intanto Naldone riconquista il cuore di Franca e i due decidono di sposarsi. Dopo il matrimonio che ha cambiato in breve tempo le vite dei due novelli sposi, anche per Levante ci sono grosse novità e grandi cambiamenti; il giovane infatti va a vivere in Spagna insieme Caterina e avranno un bambino che chiameranno Gino. Gino era il nome del nonno di Levante, un uomo semplice e buono che in vita ha dato tanto affetto e tanto amore al nipote.

