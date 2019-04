RICKY MARTIN E LOREDANA BERTÈ/ Video, scatenati ad Amici sulle note de La mordidita

Ricky Martin approfitta della sua presenza ad Amici 18 per dare sfoggio delle sue abilità artistiche. Il miglior metodo educativo – si sa – è l’esempio, perciò il maestro dà una dimostrazione pratica di cosa significa “ballare”. La sua prima partner è Loredana Bertè, che – quando interpellata – accetta subito la sfida. Il brano scelto è La mordidita, che ha scalato le classifiche internazionali qualificandosi ben presto “successo mondiale”. La ballerina Loredana si diverte moltissimo: sorpresi tanto Ricky quanto i presenti, primo fra tutti chi è chiamato a giudicarla. Vincenzo Di Primo prende momentaneamente il posto della giudice, e – anziché sfruttare l’occasione per avere la sua rivincita – è piuttosto onesto. Tutti clementi con la Bertè, che dà spettacolo e invoglia le altre a scendere in pista. Qui il video della performance.

Loredana Bertè balla con Ricky Martin (e poi cede il posto alle altre)

Pochi minuti dopo, anche Maria De Filippi accetta la sfida. “Ho capito una cosa”, dice, rivolta a Ricky Martin, “basta che io ti metto al centro fermo e tutte qui diventano ballerine”. Inclusa lei: prima chiede alla Celentano se abbia voglia di cimentarsi; alla risposta negativa di lei (“Be’, è un bell’uomo”, lo liquida), lei stessa è “costretta” a esibirsi. La De Filippi non si fa pregare: si butta in pista e rievoca i vecchi balletti con Kledi Kadiu a C’è posta per te. Infine tocca alla Celentano: “Te lo chiede tutta Italia!”, insiste Rudy Zerbi. Così Alessandra stupisce tutti. Non aveva niente da temere, in effetti, perché è piuttosto brava. Poco dopo, la gara riprende normalmente con il match tra Mameli e Alvis.

