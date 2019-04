SARA MANFUSO CONTRO GRETA THUNBERG/ “La farei visitare. A Pasqua mangio due agnelli”

Sara Manfuso si scaglia contro Greta Thunberg. Lo fa in un intervento ai Lunatici, su Rai Radio 2, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La presidente dell’associazione #IoCosì difende il suo punto di vista, anche a costo di risultare polemica: “Abbiamo sempre bisogno a livello collettivo di innamorarci di qualcuno”, spiega, “perché le nostre coscienze non siamo in grado di risvegliarle da soli. E allora ci attacchiamo a certi fenomeni, provando a sentirci puri, giusti e vuoti. Sono fiammate che non condivido”. La Manfuso non risparmia nemmeno la famiglia, che da qualche giorno catalizza l’attenzione dei media “come” e “più” di lei. I detrattori di Greta l’accusano di sfruttare la popolarità dei genitori, di non essere del tutto “pura”, oppure di essere il burattino di chissà quale lobby. Manfuso fa lo stesso: a suo dire, la 16enne con le trecce è “sintomo e strumento di un attaccamento al capitale che potrebbe provenire dal suo nucleo familiare”. “Mi ha colpito che sua madre dopo 4 giorni dalla sua emersione ha lanciato il proprio libro. E poi attorno a Greta si muovono delle macchine economiche pazzesche che brandizzano i suoi slogan per fare soldi. In Greta non vedo nulla di vero, le forme di fanatismo non mi piacciono. Cosa c’è di buono nel pauperismo ai nostri giorni?”.

Sara Manfuso: “Greta e i vegani? Fanatici”

Nell’intervista ai Lunatici, Sara Manfuso difende l’innovazione e l’avanzamento tecnologico. “Immaginare che io debba confezionarmi i regali da sola o utilizzare un microfono che veniva alimentato a pedali salvo poi riconoscere la necessità di un utilizzo dell’elettricità mi pare la prova provata di una follia di ciò che lei predica”. Come in tutte le predicazioni, c’è il rischio della deriva fanatista; deriva che – a detta della Manfuso – Greta ha già preso in pieno. “Io, se avessi una figlia come Greta, mi chiederei da quale esperto portarla”. Dall’ambientalismo al veganismo il passo è breve. Sara ne ha anche per chi non mangia carne: “Non ne posso più di vedere sui social immagini in cui si implora il no alla mattanza degli agnelli. Io a Pasqua di agnelli ne mangerò un paio, sono molto ghiotta di carne. Non sopporto il fanatismo, le imposizioni. Mi irritano queste immagini degli agnellini considerati dai vegani come i nostri figli. Alcuni minori, per seguire una dieta vegana imposta dai genitori, hanno subito dei danni irreversibili. Serve equilibrio”.

