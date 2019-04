STEFANO MASCIARELLI/ Il terremoto familiare non gli ha tolto il sorriso (Domenica in)

Stefano Masciarelli ritorna a teatro grazie al suo “Stavamo meglio quando stavamo peggio?”, uno spettacolo di e con Fabrizio Coniglio che lo ha portato al centro del palcoscenico di diversi teatri italiani negli ultimi mesi. Uno show animato che prevede non solo la sua indimenticabile comicità, ma anche l’unione fra l’arte oratoria e le canzoni, una buona dose di musica che contribuisce a rendere il viaggio nel passato personale e del Paese ancora più ricco. Un moto nostalgico per certi versi, ma utile per comprendere come l’Italia e gli italiani siano enormemente cambiati da quegli anni d’oro, densi di sentimenti ed emozioni. Anche legati a grandi artisti come Alberto Sordi e Domenico Modugno, che con i loro successi nel mondo dello spettacolo e della musica hanno contribuito a rendere grandioso lo Stivale. Stefano Masciarelli sarà inoltre ospite di Mara Venier e Domenica In per la puntata di oggi.

STEFANO MASCIARELLI, GLI ANNI DI DOMENICA IN

Anche in questo caso si tratta di un tuffo nel passato, a quel periodo in cui Masciarelli era uno dei boys irriducibili della zia Mara, al fianco di Giampiero Galeazzi. Nel ’95 il direttore di Rai 1 Brando Giordano, ricorda La Repubblica, era fermamente convinto che i tre fossero una squadra vincente. Assolutamente da non cambiare e in cui rientravano, anche se con un ruolo collaterale, anche don Mazzi e Giucas Casella. L’ironia è di casa con Stefano Masciarelli, noto mattatore che per tanti anni ha riscosso un forte successo in tv e in teatro. Abbandonato per certi versi il piccolo schermo, l’artista ha preferito votare questa nuova pagina della sua carriera interamente all’opera teatrale, anche se per l’amica Mara Venier fa sempre uno strappo alla regola. Masciarelli è stato infatti fra i protagonisti presenti in studio per concludere la prima tranche dell’edizione del programma, al fianco dell’immancabile Andrea Roncato.

LA TRAGEDIA FAMIGLIARE DI STEFANO MASCIARELLI

Che cosa è cambiato per Masciarelli rispetto a quegli anni in cui aiutava Mara Venier a raccogliere grandi ascolti con la sua Domenica In? Di sicuro il peso, visto che l’attore è dimagrito di 30 kg nell’ultimo periodo. E poi anche la tragedia vissuta in modo diretto pochi anni fa, quando il terremoto che ha colpito le Marche lo ha privato di diversi cugini, rimasti travolti dalle macerie, ricorda al quotidiano.net. Un dramma che forse gli ha strappato per diverso tempo il sorriso dalle labbra, privandolo di quella vena ironica e quella positività che più lo caratterizza. Così come si mostra anche sui social, dove non mancano foto in primo piano in cui esibisce una dentatura ancora perfetta. Lo vediamo poi sul palco per il suo ultimo spettacolo e la tappa che si è conclusa a Pescia qualche giorno fa.



