ALESSANDRA CATALDO, FIDANZATA MORGAN/ “Sono uno che ama” (Live, Non è la D’Urso)

Alessandra Cataldo è l’attuale fidanzata di Morgan, il cantautore ed anima dei Bluvertigo che è tra gli ospiti della puntata di mercoledì 3 aprile 2019 di “Live – Non è la D’Urso“, il seguissimo talk condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5. A distanza di una settimana dalla partecipazione di Asia Argento, Morgan torna negli studi Mediaset per raccontare la sua vita privata e professionale. Sicuramente il cantautore parlerà delle ex compagne Asia Argento e Jessica Mazzoli, ma anche di Alessandra Cataldo. Sull’attuale compagna di Morgan si conosce davvero se non è che è una sua grandissima fan e viene da Finale Ligure. “Io sono uno che ama” – ha dichiarato un pò di tempo il cantante che ha poi precisato – “non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”. Un rapporto sicuramente importante che arriva dopo la fine di due relazioni importanti che hanno regalato a Morgan anche la gioia di diventare papà: “Nel mio cuore vivo con entrambe le mie figlie, non sono un padre assente: la voglia di fare il padre mi è venuta, mi è passata, mi verrà e mi ripasserà. Queste creature non vedono l’ora di stare con me. I momenti con le mie figlie sono i più belli della mia vita.”

Morgan sulla ex Asia Argento

La relazione con Asia Argento non è stata assolutamente facile per Morgan. Il cantante dei Bluvertigo durante un’intervista ha raccontato le mille difficoltà incontrate durante la storia d’amore con l’attrice e regista: “in quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell’amore. Stavo insieme ad Asia Argento e stavo malissimo. Quel momento è stato l’acuto dell’incomprensione. Tutto l’album che ho scritto risente di quella storia”. Durante la loro storia la figlia di Dario Argento è rimasta incinta di Anna Lou e Morgan ricorda che vivevano in un hotel grazie a Renato Zero: “Lei era incinta. Quando ha partorito vivevamo in albergo al Principe di Savoia a Milano, perché Renato Zero conosceva il proprietario. Un periodo divertente, anche se l’albergo era così costoso che non potevamo mangiarci! Avrei potuto godermelo, perché è stato un periodo fantastico, ma non ci sono riuscito”. Una storia d’amore che ha fatto stare molto male il cantautore: “Mi faceva di tutto. Stavo male, tant’è che per l’esasperazione sono arrivato a pesare 45 chili. Non mangiavo più, mi buttavo a terra e stavo tre giorni sul pavimento”.

L’attacco di Jessica Mazzoli

Anche la seconda storia con Jessica Mazzoli non è stata semplice per Morgan, che da qualche ha ritrovato la serenità tra le braccia di Alessandra. A raccontare i momenti no della loro relazione è stata proprio Jessica Mazzoli negli studi di “Domenica Live”: “per Morgan sua figlia non lo esiste. Lui ha sempre messo al primo posto la sua vita pubblica e io sono qui ora a rendere pubblica la vita privata di un personaggio che mette sempre se stesso al primo posto”. La Mazzoli, conosciuta durante il talent musicale X Factor, ha raccontato alla stampa: “noi ci siamo separati quando la piccola aveva tre mesi. In tutti questi anni ho cercato di mettermi in contatto con lui. In sei anni, ha visto sua figlia due volte. La prima volta Lara aveva otto mesi. Io L’ho sempre tenuto al corrente sulla vita della bimba, gli mandavo messaggi”. La ragazza ha poi accusato il cantante di non averla aiutata: “Morgan ha dichiarato di aver mantenuto tutta la mia famiglia con quei pochi soldi che ha mandato, è una falsità. La mia famiglia è dignitosissima. I miei lavorano. Io lavoro”.



