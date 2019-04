Amici 18, Serale/ Valentina contro Giordana: “Cattiva, vuole mettere zizzania!”

La prima puntata del serale di Amici 18 scatena nella casetta Blu e in quella Bianca grandi discussioni. Le squadre si accusano a vicenda rispetto ad alcuni comportamenti mostrati in puntata. Molto infastidita è Giordana e non solo dai ragionamenti fatti da Tish sul suo conto. A farla infuriare è il fatto che Jefeo l’abbia votata nonostante tra loro ci sia un affetto che un tempo era amore. “Non puoi giustificarlo, non lo puoi fare perché tu non l’avresti fatto il suo nome. – sbotta Giordana, parlando con Ludovica – Perché tu no e lui si? Poteva fare sette nomi ma ha fatto il tuo.” A Jefeo viene poi mostrato questo sfogo, lui cerca allora di spiegare la sua posizione: “Siamo qui dentro e ci viene chiesto di fare una scaletta di nomination non in base all’amicizia ma sul lato artistico. Non capisco come Giordana possa darmi dello stron*o per questo. Non è giusto che se c’è amicizia alla fine del programma non ci sarà più.

VALENTINA CONTRO GIORDANA: “CATTIVA!”

Jefeo non è l’unico a criticare le parole di Giordana. Tish non riesce a spiegarsi il suo comportamento e i suoi toni alti, ma la più arrabbiata è Valentina. La ballerina sbotta e la accusa di cattiveria: “Ma questa è cattiveria, zizzania pura. Lei lo fa per imporre il suo pensiero e mettere zizzania.” Intanto in casetta Blu, Vittorio Grigolo cerca di risollevare l’umore della sua squadra che ha appena perso Mowgly. “I migliori critici siete voi stessi. – esordisce il direttore artistico – Il bello e il brutto di questa macchina che si chiama Amici è che voi non vi esibite di fronte a 4-5 persone, ma di fronte a milioni di persone che vi guardano da casa.”

