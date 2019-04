ANNA GHINAZZI, MOGLIE PUPO/ Video “quante sberle se sbagliavo nome” (Non è la D’Urso)

Anna Ghinazzi è la moglie di Pupo, tra gli ospiti del quarto appuntamento di “Live – Non é La D’Urso” in onda mercoledì 3 aprile in prima serata su Canale 5. I due sono felicemente sposati dal 1974 e da allora la moglie del cantante ha sempre preferito restare lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Donna discreta e riservata, Anna non è una grande amante dei social network al punto da non aver alcun profilo social. Per Pupo la donna è stata uno degli investimenti più importanti della sua vita, una donna dal grande carattere capace di accettare anche la presenza di un’altra donna nella loro relazione. Pupo e Anna si sono sposati nel 1974 dopo quattro anni di fidanzamento. I due, infatti, si sono conosciuti nel 1970 e da allora non si sono mai separati. Dalla loro storia d’amore sono nate due splendide figlie: Ilaria e Clara.

Pupo: “Anna mi ha dato tanto”

Pupo non ha mai fatto segreto di avere un debole per le donne. Durante un’intervista ha raccontato: “Sono arrivato ad avere una decina di flirt in giro per il mondo e tre, quattro in Italia. Inventavo concerti inesistenti, esibizioni private, riunioni, contratti da firmare. Poi prendevo la mia Jaguar e portavo le mie amanti a Venezia al Cipriani o al Danieli. Quante sberle mi sono beccato perché confondevo i nomi delle donne!”. Nonostante il vizietto, Anna Ghinazzi gli è sempre stato accanto. Una donna forte, dal grande temperamento e carattere, capace di accettare non solo le scappatelle del marito, ma anche una relazione a tre. “Ritengo Patricia e Anna il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso” ha detto Pupo che, senza girarci troppo intorno, ha precisato: “Le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo: la mia famiglia”.

