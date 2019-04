BARBARA D’URSO/ Video, “Sarà un GF con un cast molto variegato” (Non è la D’Urso)

Nuovo appuntamento con Barbara D’Urso e lo show “Live – Non è la D’Urso” in onda mercoledì 3 aprile 2019. La conduttrice televisiva è pronta per una nuova puntata del programma nato da una costola della sua “Domenica Live” che continua a macinare ascolti da record. Stessa sorte anche per il neonato “Live – Non è la D’Urso” che in queste settimane ha permesso a Carmelita di conquistare la prima serata battendo la concorrenza. Intanto mancano pochi giorni al debutto della sedicesima edizione del Grande Fratello NIP che sarà condotto per il secondo anno consecutivo proprio da Barbarella. Un’edizione che si preannuncia fortissima vista anche la presenza di due opinionisti molto amati e seguiti dal pubblico: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Barbara D’Urso sul Grande Fratello 16

La grande macchina del Grande Fratello 2019 sta per mettersi in moto. Svelati i primi nomi dei concorrenti pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà: da Ivana Icardi, sorella del bomber dell’Inter, a Kikò Ralli ex marito di Tina Cipollari. E ancora: Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli e Cristian Imparato, il vincitore di una vecchia edizione di “Io Canto”. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha rivelato alcune novità di quest’edizione: “Sarà una edizione con un cast molto variegato. Avremo personaggi totalmente sconosciuti e altri che magari si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all’attualità. Sarà una bella alchimia. Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco”. I riflettori sono tutti puntati poi anche sui due opinionisti che hanno rivelato il loro ruolo all’interno del programma.

Barbara D’Urso con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi

Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sono i due opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello 16. “Non mi piace fare la morale o il maestrino, ma sarò abbastanza aggressivo. Ai concorrenti consiglio di essere se stessi, la spontaneità alla fine è l’unica strada che paga” ha sottolineato la zia Malgy, mentre Iva Zanicchi alla prima esperienza come opinionista ha detto: “Sarò pungente ma mai cattiva, con Malgioglio c’è una amicizia e un rapporto artistico che dura dagli anni 70. Stiamo lavorando anche a delle canzoni insieme”.





