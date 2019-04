Cattivissimo me 3/ Su Italia 1 il film con Gru e Dru (oggi, 3 aprile 2019)

Il terzo film su Gru

Cattivissimo me 3 va in onda in prima tv su Italia 1 questa sera, mercoledì 3 aprile, alle ore 21,30. Diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon, è il terzo capitolo della saga di “Cattivissimo me”, iniziata nel 2010. I doppiatori sono personaggi famosi sia per quanto riguarda la versione in lingua originale che per la traduzione italiana. Per citare alcuni nomi iniziamo dall’originale che vede Steve Carrel dare la sua voce ai gemelli Gru e Dru, che nella versione italiana sono doppiati dal simpatico attore Max Giusti. Per quanto riguarda il doppiaggio italiano possiamo anche ascoltare la voce della cantante Arisa nel ruolo di Lucy e quella del comico toscano Paolo Ruffini nel cattivo Balthazar Bratt.

Cattivissimo me 3, la trama del film

Gru e la moglie Lucy sono attivi nella guerra contro i super cattivi. Un giorno cercano di fermare Balthazar Bratt che sta rubando un grosso diamante, purtroppo però Gru riesce solamente a prendere il malloppo ma non il criminale. Dunque il capo decide di licenziare sia lui che la moglie. A quel punto tornano a casa e raccontano tutto alle tre amate figlie e ai Minion. Inizia un periodo non molto facile per Gru e la compagna, anche il loro inventore amico viene avvolto da un raggio congelante e i Minion non vogliono più lavorare al loro fianco e se ne vanno. Un giorno si presenta a casa di Gru un uomo dicendo di essere mandato dal fratello gemello, lui lo caccia perché non ne conosce l’esistenza. La mamma però gli racconta che ha realmente un gemello che quando si separò dal padre presero un figlio a testa. Allora si incontrano e decidono di lavorare insieme per tornare a dare la caccia a Bratt che ne frattempo é riuscito a rubare nuovamente il diamante. Anche i Minion, che erano stati arrestati, decidono di tornare al fianco di Gru, senza pensarci un attimo evadono dal carcere e raggiungono il loro vecchio capo. I due fratelli non vanno molto d’accordo e decidono di non frequentarsi più, ma Bratt rapisce le figlie di Gru e quindi si rialleano per salvarle. Insieme riescono a sconfiggere un robot costruito da Bratt per il suo folle progetto di conquistare la terra. Grazie alla cattura di Bratt, Gru ottiene nuovamente il suo lavoro, Dru è felice e si sente riscattato avendo aiutato il fratello e tutto torna alla normalità.

