Daniele Di Bella a Pomeriggio 5/ Cancellerà il tatuaggio del mitra? “Ci sono novità”

Solo pochi giorni fa, il pubblico di Canale 5 ha conosciuto la storia di Daniele Di Bella. Ospite di Barbara d’Urso, a Live – Non è la d’Urso, il 27enne è stato uno dei protagonisti del talk sulla “bellezza choc” e non è difficile capirne il motivo. Daniele ha infatti il volto completamente ricoperto di tatuaggi. È però uno di questi a destare particolarmente scalpore: un mitra abbastanza grosso proprio sulla fronte. Il 27enne è stato precedentemente protagonista di un servizio de Le Iene dove ha ammesso di avere grosse difficoltà a trovare un lavoro e proprio a causa dell’aspetto del suo volto e del mitra che ha come tatuaggio. A distanza di qualche mese la situazione non è cambiata ed è per questo che allo show della d’Urso, Daniele Di Bella ha ribadito le difficoltà già espresse a Le Iene.

NOVITÀ A POMERIGGIO 5 PER DANIELE DI BELLA

Daniele Di Bella vive insieme alla nonna e ha difficoltà nel trovare un lavoro. Barbara d’Urso ha allora cercato, proprio attraverso l’ospitata nel suo show, di aiutarlo e in effetti qualcosa è accaduto: uno specialista si è infatti offerto di cancellare il tatuaggio del mitra gratuitamente. Cosa che Daniele ha accettato, nonostante qualche iniziale tentennamento. Oggi però arrivano novità. Barbara d’Urso, nel promo della nuova puntata di Pomeriggio 5, svela che Daniele sarà suo ospite perché arrivano sul suo caso aggiornamenti importanti. Potrebbe trattarsi della notizia tanto attesa per Di Bella, che potrebbe ricevere la fatidica proposta di lavoro che aspettava da tempo.

