Debora Caprioglio a Vieni da me/ “Il teatro? Una droga. Ora sono una zitella…”

Sempre bellissima e super impegnata a teatro, Debora Caprioglio è la prima ospite della nuova puntata di Vieni da me. Caterina Balivo, dopo aver ascoltato i ricordi di Sergio Muniz, torna ad aprire i cassetti dea famosa cassettiera in compagnia di Debora Caprioglio che ripercorrerà tutta la sua vita privata e professionae tornando indietro nel tempo. Debora Caprioglio è diventata famosa grazie a Tinto Brass. In un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, in merito a quell’incontro, l’attrice ha raccontato: “è stato un incontro casuale. Tinto aveva visto la mia foto su un giornale e ha chiamato a casa perché mi voleva per Lulù a teatro, mia madre ha pensato ad uno scherzo telefonico e ha riattaccato. Poi ho fatto il provino e mi ha proposto Paprika. Ma ero molto indecisa. Lui è un maestro ma c’ era da pensarci, poi mi sono detta o la va o la spacca e il film ha avuto un successo al di là di ogni aspettativa. La popolarità è arrivata come uno tsunami, tanto che la gestione del dopo è stata ardua perché tutti mi offrivano cose simili”.

DEBORA CAPRIOGLIO: “IL TEATRO E’ LA MIA DROGA”

Una popolarità, quella raggiunta da Debora Caprioglio, che le stava stretta anche perchè, dopo aver alvorato con Tinto Brass, le venivano offerti solo ruoli simili. La svolta, però, è arrivata con “la Archibugi, in Con gli occhi chiusi, mi ha offerto un personaggio che era l’ opposto dell’ immagine che avevo in quel momento.”. Oggi, Debora è lontana dalla tv avendo scelto la strada del teatro. “È la mia vera passione, una droga: negli ultimi 20 anni ho fatto quasi 50 spettacoli, da quando Monicelli mi fece fare La bomba in ambasciata, e ho dovuto rinunciare ad altro. Il cinema e la tv danno la popolarità, ma il rapporto diretto con il pubblico è più emozionante”. In “Otto donne e un mistero”, l’attrice interpreta “una zitella racchia e acida che ce l’ ha col mondo, non ha mai avuto un uomo ed è gelosa della sorella, ricca e bella”.

