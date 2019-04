Donna Ciretta in autoreggenti a Live non è la d’Urso/ Sfiora la rissa con Platinette!

La nuova puntata di Live – Non è la d’Urso inizia tra show trash e liti. Barbara d’Urso parte col match e si parla di ricchezza e di matrimoni sfarzosi. A discuterne c’è anche Donna Ciretta, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto un paio di settimana fa a Ciao Darwin. E con donna Ciretta, anche questa sera il trash è assicurato. Si parla delle nozze di Tony Colombo e Tina Rispoli e donna Ciretta prende parola per fare loro i complimenti “Che bello che vi siete sposati con la carrozza e i cavalli. Anche io volevo i cavalli ma i soldi non li avevo.” ammette Ciretta, che viene poi placata dalla d’Urso che punta l’attenzione sull’outfit di questa sera. Donna Ciretta, infatti, indossa un succinto abito nero, molto scollato e corto, con tronchetti neri. Ma il dettaglio che colpisce sono le calze autoreggenti.

LITE E QUASI RISSA TRA MAURO CORUZZI E DONNA CIRETTA

“Guarda la calza” punta subito l’attenzione Platinette (Mauro Coruzzi), un invito a nozze per Donna Ciretta che si alza in piedi, solleva la gonna per mostrare bene le autoreggenti e invita il regista ad inquadrarla bene. Non apprezza Platinette, che la esorta a ricomporsi ma lei replica “Ma per caso ti eccito?”. Barbara d’Urso spezza poi una lancia a favore della Ciretta, ammettendo di non trovare affatto volgari le calze autoreggenti, ma Platinette precisa “Si ma non si va in giro a far vedere la cellulite”. Queste parole scatenano la nuova reazione di Ciretta, che lascia la sua poltrona e si avvicina minacciosa a Platinette. Si sfirora quasi la rissa, poi il tutto viene sedato dalla d’Urso, ancora una volta.



