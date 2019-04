Elisa Isoardi, foto con il fidanzato/ Il web: “troppo brutto”. Lei sbotta: “scelgo..”

Dopo Matteo Salvini che si è concesso la sua prima uscita pubblica con la nuova fidanzata Francesca Verdini, anche Elisa Isoardi ha ufficializzato la sua nuova vita privata pubblicando una foto su Instagram in cui appare in compagnia di Alessandro Di Paolo, l’uomo che, secondo gli ultimi gossip, sarebbe il suo nuovo fidanzato. Nello scatto in questione, oltre alla conduttrice de La prova del cuoco e al produttore c’è anche Marcello D’Onofrio. Quella condivisa dalla Isoardi è una foto semplice, come quella che si farebbe qualsiasi persona durante una normale serata tra amici. Tuttavia, lo scatto pubblicato da Elisa ha rapidamente fatto il giro del web e scatenato la reazione dei suoi followers. Il motivo? A detta di qualche utente, il presunto, nuovo fidanzato di Elisa Isoardi sarebbe “troppo brutto“. Il commento infelice non è passato inosservato al punto che la conduttrice de La prova del cuoco ha risposto a tono.

ELISA ISOARDI SBOTTA CONTRO GLI HATERS: “SCELGO FIDANZATI E AMICI PER IL CUORE”

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo, secondo quanto raccontano le notizie di cronaca rosa, avrebbero trascorso insieme diversi weekend. Il nuovo, presunto fidanzato della conduttrice, però, non piacerebbe a tutti. Qualcuno, infatti, le ha consigliato di cambiare perchè “troppo brutto“. Un consiglio che, non solo non è stato accettato dalla Isoardi, ma a cui ha deciso di replicare duramente. “A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati” – scrive su Instagram la Isoardi che ha poi concluso così il suo sfogo social – “lo li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi. Vi abbraccio”.





