Francesco Caserta padre del figlio di Paola Caruso/ Lo riconoscerà? La sua verità

Franco Caserta padre di Michelino, figlio della sua ex Paola Caruso, racconterà la sua verità a Live non è la D’Urso

Francesco Caserta ha preso subito le distanze dal figlio Michelino, che secondo l’ex Paola Caruso non potrebbe essere altro che il frutto del loro amore. Sembra però che nelle ultime settimane sia successo qualcosa, visto che l’imprenditore si mostra in una particolare foto seduto su una macchinina per bambini. Nessuna rivelazione in merito, ma per i fan dell’ex Bonas il riferimento a Michelino era piuttosto chiaro. Soprattutto alla luce dei disperati appelli della showgirl nei salotti di Barbara d’Urso, dove sarà ospite anche questa sera, mercoledì 3 aprile 2019, in occasione della nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. “Gli invidiosi sono la categoria che preferisco“, scrive Caserta nel suo post allegando anche l’hashtag family. Eppure sembra che le polemiche non siano ancora terminate, visto che il profilo social del giovane risulta quasi del tutto off limits a quanti hanno riversato su Instagram il proprio sfogo. Nessuno può infatti commentare, a meno che non lo voglia Caserta. Poche testimonianze da chi preferisce non condannarlo, mentre lui in queste ore dovrebbe trovarsi in Italia. Appena ieri ha pubblicato infatti una serie di foto che lo vedono in viaggio attraverso il Lago Maggiore, dopo un breve periodo trascorso a Monaco. “Se vuoi controllare qualcuno prendigli quello che ama“, scrive forse lanciando l’ennesima frecciata alla Caruso. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Caserta.

Franco Caserta, riconoscerà Michele?

E’ ancora guerra fra Francesco Caserta e l’ex Paola Caruso oppure no? Il pubblico italiano che ha seguito le vicende dell’ex coppia è fortemente preoccupato per la crescita del piccolo Michelino, il figlio della showgirl e del suo precedente compagno. Nonostante le tante promesse, riferite dall’ex Bonas in diversi salotti televisivi, sembra che l’imprenditore non si sia ancora presentato alla sua porta per conoscere il sangue del suo sangue. Un comportamento inspiegabile da parte di chi segue il ragazzo sui social, diviso fra le foto con la sua amata Ferrari, qualche ricordo d’infanzia e scatti con il padre. Ed è stata proprio una foto con quest’ultimo a scatenare non poco tempo fa le polemiche, quasi tutte censurate da Francesco che ha preferito cancellare i commenti. “Questo povero bambino crescerà con troppo astio addosso“, scrive un’ammiratrice chiedendo a Caserta di creare un’alleanza proprio con la Caruso e mettere al primo posto il benessere di Michelino. Eppure sembra che l’imprenditore abbia voluto mettere a tacere le ipotesi che in tanti hanno fatto in base ad alcune sue frasi lapidarie sui social, come “la testa dei serpenti va schiacciata sempre e comunque“. Proprio riguardo a queste sue parole, ha preferito aggiungere che “nulla di tutto ciò è riferito alla questione ormai nota” al pubblico italiano. E quindi chi è che tormenta le giornate del giovane imprenditore?

