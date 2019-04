Gabriele Franco, figlio di Pippo e Piera/ Video: “Io salvo grazie a Natuzza Evolo”

Nel salotto di Eleonora Daniele oggi hanno preso posto degli ospiti particolari con una storia davvero emozionante, ovvero Pippo Franco, la moglie Piera e il loro amato Gabriele. Proprio quest’ultimo è il protagonista, seppur non ancora nato, di quello che si può definire uno dei tanti miracoli riconducibili proprio alla mistica calabrese per la quale il prossimo 6 aprile si aprirà ufficialmente la causa di beatificazione. Il racconto inizia proprio dall’attore comico che parla di un momento difficile e drammatico non solo per via di una questione economica (“Dovevano pagarci ma l’impresario era scappato con la cassa ed eravamo in rosso”) ma perché mia moglie era incinta di Gabriele e rischiava di perdere il bambino: “I dottori ci avevano detto di fermarci e non sapevamo come fare perché il conto era in rosso”. Proprio in quel momento, dopo essere stati in Calabria ed essere passati dalla Chiesa di San Francesco di Paola, sono arrivati da Natuzza Evolo.

IL RACCONTO DI PIPPO FRANCO

Il racconto di Pippo Franco continua: “Il figlio ci ha accolto e ci ha permesso di andare da lei. Abbiamo suonato e ci ha aperto ed è stato allora che le abbiamo raccontato la nostra disperazione chiedendole di intercedere per noi“. La sua risposta è di rimanere tranquilli: “Voi dite ‘Gesù vai avanti tu’“. Quella sera Pippo Franco aveva uno spettacolo importante e proprio nella concitazione che di solito si prova prima di andare in scena, un po’ disperato, ho detto proprio come mi aveva consigliato Natuzza Evolo. Lo spettacolo è stato un successo ma la rivelazione importante riguardava proprio Piera e la sua gravidanza: “Il giorno dopo stava meglio, dopo due giorni ancora meglio e il terzo giorno il problema non esisteva più”. Da quel momento l’intera famiglia ha continuato a vedere e sentire la mistica tanto da dirsi pronti a prendere parte a questo processo di beatificazione e alla festa che ogni anno si tiene nella cittadina che le ha dato i natali. Clicca qui per vedere il video del momento al minuto 1.10.

LA VITA INTERIORE DI PIERA E GABRIELE

Piera e Gabriele, presenti con lui da Eleonora Daniele, non hanno potuto far altro che confermare il racconto e alzare il velo sulla loro vita “interiore e religiosa” di cui spesso in molti si vergognano. Lo stesso Gabriele Franco racconta: “Non vengo spesso in televisione, mi piace vivere dietro le quinte. Con tanto impegno e devozione, mi concentro sulla mia famiglia e così riesco a non apparire. Siamo una famiglia molto unita e compatta e ho un ottimo rapporto anche con mio fratello più piccolo“. Il giovane ammette poi di essere credente e praticante e per questo ancora più felice e onorato di fare parte di questa storia che coinvolge Natuzza e i suoi genitori. Dall’altro canto anche Piera, moglie di Pippo Franco, conferma: “Ho una vita interiore intensa, sono credente e praticante e appena posso mi ritaglio momenti di preghiera e di spiritualità. […] Mi auguro che Natuzza venga fatta Santa, è una grande mistica, penso che succederà“. La donna è convinta che ci sia davvero qualcosa oltre la vita e che ci sia l’infinito e che non ci si debba limitare a questa dimensione.



