Gemma Galgani/ Uomini e donne: lacrime e ripensamenti per la dama?

Ultima puntata del trono over per Gemma Galgani che torna a Uomini e donne ancora da protagonista. Se lunedì l’abbiamo vista sfoggiare il suo look nuovo preso di mira subito da Tina Cipollari, ieri la dama torinese non ha passato una buona giornata proprio per via di Stefano. Il suo neo corteggiatore, colui che è riuscito a farla di nuovo vibrare, alla fine l’ha delusa visto che proprio in studio Simona ha portato le prove del fatto che lui non sia davvero interessato alla torinese, anzi. Simona ha passato a Gianni Sperti il suo telefono per fargli ascoltare un messaggio di Stefano che etichettava come noiosa la sua uscita con Gemma al grido di “Che palle!“. Lui stesso aveva rivelato di essere uscito con la dama per gentilezza sottolineando di non avere alcun interesse per lei e il colpo di grazia è arrivato proprio con il messaggio fatto ascoltare da Simona.

BRUTTO COLPO PER GEMMA GALGANI…

A quel punto Gemma Galgani si è sciolta in lacrime chiarendo che non è per via dell’amore, che non prova, nei confronti di Stefano. Le cose sono peggiorate quando in studio sono tornati Sossio Aruta e Ursula Bennardo per mostrarsi felici e pronti ad accogliere il loro bambino davanti agli occhi commossi di tutti, compresi quelli della dama. Cosa succederà adesso alla bella dama? Toccherà nuovamente a Rocco Fredella occuparsi della sua ex dama oppure gongolare per quello che le sta succedendo? Oggi tornerà protagonista non solo per le sue scaramucce ma anche con la possibile sfilata che potrebbe andare in scena oggi chiudendo questa settimana con il trono over visto che da domani toccherà ai giovani del trono classico occupare il pomeriggio di Canale 5.

