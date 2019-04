Ghezzal, che fine ha fatto?/ Foto, rieccolo dopo l’Isola dei Famosi: ha ritrovato…

Che fine ha fatto Ghezzal dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi? L’ex calciatore non era in studio neppure nella puntata della finale e sui social era rimasto in silenzio, fino a un’oretta fa. Oggi ha infatti pubblicato un post nel quale è ritratto in compagnia della mamma a Annecy, la “Venezia francese”. Solo emoticon, nessuna frase nel post, ma non sono mancati i commenti di chi ha condiviso con lui l’avventura nel reality. «Grande ghezzal!!! Un abbraccio forte frate. A presto», gli ha scritto ad esempio Kaspar Capparoni. «Grande persona Grande amico mio», gli ha scritto Gabriele Parpiglia. Ma c’è anche un commento con emoticon di Jo Squillo. Proprio quella famiglia che gli mancava in Honduras, è stato il suo primo pensiero dopo il ritorno in Italia, che ha poi lasciato per volare in Francia. Il suo percorso sulle spiagge di Cayos Cochinos comunque era cominciato insieme al judoka Marco Maddaloni, che ha vinto quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. E proprio lui ha dedicato a Ghezzal la sua vittoria.

GHEZZAL, CHE FINE HA FATTO DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI?

Fresco di vittoria all’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni nelle sue interviste ha avuto sempre un pensiero per Ghezzal, il naufrago a cui si sente più legato, al punto tale che sarà invitato alle sue nozze. «Ci sarà anche lui al matrimonio. Il mio costume è il suo, me lo ha dato lui, dicendo che almeno uno dei due doveva portarlo in finale. Io non pensavo di vincere perché ho la faccia troppo da furbetto e pensavo che questa faccia mi avrebbe fregato. Invece i miei valori sono stati apprezzati di più. Ma sono furbo lo stesso», ha dichiarato al Corriere della Sera. Dopo 44 giorni trascorsi in Honduras, Ghezzal aveva deciso di ritirarsi per la mancanza della sua famiglia, verso cui ha sempre espresso un fortissimo legame, forte al punto tale che non è riuscito ad andare avanti. Gli ultimi giorni sull’Isola sono stati difficili per l’ex calciatore, infatti la lontananza da casa ha messo a dura prova il proseguimento della sua avventura, al punto tale da decidere di ritirarsi. Dopo il suo ritorno ha finalmente riabbracciato gli affetti più cari, come dimostra l’ultimo post su Instagram.





