Gianbattista Ronza/ Uomini e Donne: “cacciato da Maria De Filippi, ma…”

Gianbattista Ronza è il protagonista della terza ed ultima parte della puntata del trono over di Uomini e Donne. Dopo la prima parte dedicata alla delusione di Gemma Galgani che ha creduto di poter vivere una storia con il cavaliere Stefano e dopo le emozioni che hanno regalato Sossio Aruta e Ursula Bennardo, in attesa di un figlio, nella terza parte, tornano le poemiche. Gianbattista, uno dei cavalieri più discussi della trasmissione, al centro dello studio, viene accusato da Gianni Sperti di aver spintonato una ragazza della redazione perchè stanco di aspettare dietro le quinte in attesa del suo turno. Maria De Filippi, di fronte a tale rivelazione, chiede conferma alla ragazza in questione e, di fronte alla risposta positiva della sua redattrice, caccia Gianbattista che conclude così nel peggiore dei modi la sua avventura nel parterre del trono over.

Gianbattista Ronza si difende: “non ho spintonato nessuno”

La decisione di Maria De Filippi di cacciare Gianbattista Ronza è stata applaudita dal pubblico del trono over di Uomini e Donne. L’ormai ex cavaliere, però, si è difeso sui social sostenendo di non aver mai spintonato nessuno. “Non ho fatto nulla di ciò! La ragazza non l’ho nemmeno sfiorata; tra l’altro peserà almeno 150/180 kg e sarebbe anche difficile spintonarla. Io ho solo aperto la porta per uscire a fumare e lei era dietro. È stata la vendetta di chi mi odia. Tenete presente che lì ci sono telecamere e persone della sicurezza che erano fuori. Non mi hanno fatto entrare per non farmi parlare…magari del video fatto in discoteca all’insaputa di Rocco; ove diceva delle cose sulla Galgani inerenti alla trasmissione. Tutto architettato nei minimi dettagli”, ha fatto sapere Gianbattista attraverso la sua pagina facebook. Come saranno andate, dunque, le cose? Lo scopriremo alle 14.45 su canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA