Gilberto vincitore di MasterChef Italia 8?/ Foto con Giorgio Locatelli: indizio o…

Gilberto è il nuovo vincitore di MasterChef Italia? C’è una foto che ha scatenato le indiscrezioni. Il finalista dell’ultima edizione è stato infatti fotografo con Giorgio Locatelli, il giudice del cooking show, a uno degli appuntamento di punta del food, Identità Golose. Questo per molti è sembrato un indizio della sua vittoria proprio alla vigilia della finale in prima serata su SkyUno. La foto è stata scattata e diffusa da Dissapore, ma non mostra l’identità degli altri commensali. Ma proprio questa uscita insieme fa sospettare che possa avere un legame con l’esito della fina dell’ottava edizione di MasterChef Italia. E se invece non c’entrasse proprio nulla? I due potrebbero aver pranzato insieme a prescindere da come sia andata. Potrebbe essere, ad esempio, il segno di una “collaborazione” tra Giorgio Locatelli e il giovane aspirante chef. Del resto Gilberto Neirotti, 23enne veronese che studia (e chissà se lo farà ancora) Giurisprudenza, si è subito fatto notare dai giudici di questa edizione del cooking show.

GILBERTO VINCITORE DI MASTERCHEF ITALIA 8?

La foto del pranzo tra lo chef Giorgio Locatelli, originario del varesotto ma molto attivo a Londra, e l’aspirante cuoco Gilberto Neirotti è stata pubblicata anche dalla rivista di settore La cucina italiana. Lo studente di Giurisprudenza, attualmente in pausa con i suoi studi a tempo indefinito, è approdato all’atto finale del cooking show con Valeria, Alessandro e Gloria. Se la foto ha fatto scattare uno “spoiler alert”, è pur vero che Gilberto potrebbe non aver vinto ma semplicemente colpito lo chef al punto tale da convincerlo a prenderlo sotto la sua ala per qualche tempo. Non sarebbe infatti la prima volta che accade qualcosa di questo tipo nella storia di MasterChef Italia. Allo stesso modo non si può escludere neppure che Gilberto abbia vinto il programma e che quindi stesse svolgendo qualcuno dei suoi doveri da vincitore di MasterChef nei giorni prossimi alla messa in onda della finale. Non ci resta che aspettare la finale di domani per scoprirlo…





© RIPRODUZIONE RISERVATA