Giucas Casella sposa Valeria Perilli/ “L’occasione per la proposta di matrimonio…”

Giucas Casella, dopo 38 anni di amore ha deciso di sposare la sua compagna. L’illusionista è prontissimo per dire di “sì” a Valeria Perilli. “Sto aspettando l’occasione giusta per farle la proposta di nozze”, ha confidato emozionato tra le pagine del settimanale Nuovo. “La nostra complicità e il nostro amore hanno saputo andare oltre tutto e tutti: credo che sia arrivato il momento di farle questo regalo perché è una donna unica”. Loro stanno insieme dal 1981, quando si sono incontrati durante una serata dove lui era ospite e lei conduceva insieme a Pippo Baudo. “Tra noi è scattato qualcosa di speciale e da allora non ci siamo più lasciati” Proprio Baudo gli aveva suggerito di tenere segreta la storia per proteggerla “e io ho ascoltato il suo consiglio”. Ma qual è il segreto del loro legame? “Ci sentiamo ogni giorno al telefono e, quando ci vediamo, è sempre come se ci incontrassimo per la prima volta, perché con lei non conosco la noia! II nostro punto di forza che non abbiamo mai convissuto”.

Giucas Casella sposa la compagna Valeria Perilli

Giucas Casella e la compagna Valeria Perilli, sono sempre stati molto legati anche se hanno mantenuto ognuno i propri spazi. James (il figlio), quando era piccolo era molto geloso di lei “perché voleva il suo papà tutto per lui; poi ha cominciato a capire che Valeria per me era una persona molto importante e oggi sono più uniti che mai. Lui si consulta con lei per qualsiasi cosa e le chiede consigli: è diventata un punto di riferimento”. Crescere il figlio da solo è stato molto difficile ed infatti, la sua madre naturale li ha lasciati da soli quando aveva solo due mesi. “Ho portato James con me ovunque, anche di nascosto negli studi di Domenica in quando aveva soltanto cinque anni. Lui è stato uno dei primi “nipoti” di Mara Venier, che è poi diventata la “zia” di tutti gli italiani”. Anche lui era molto geloso del figlio e delle fidanzate, ma ora non più: “Stravedo per Livia — medico chirurgo come lui — con cui convive, perché credo che sia la donna giusta, spero di diventare nonno presto”.

