Grande Fratello 16/ Nomi dei primi concorrenti svelati in diretta da Barbara d’Urso

La nuova edizione del Grande Fratello 16, si prospetta già più frizzantina del previsto. Barbara d’Urso, tornerà in pista sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dal prossimo lunedì 8 aprile 2019, nel prime time. Di recente, intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, la nostra Barbarella ha avuto modo di anticipare ben 4 concorrenti famosi prontissimi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Kikò Nalli, mago dei tutorial di “Pomeriggio 5” ma soprattutto ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, Spazio poi per Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore Alex Belli. Ci sarà modo di conoscere in maniera approfondita anche Ivana Icardi, sorella del bomber dell’Inter Mauro e cognata di Wanda Nara con la quale litiga tramite social ormai da mesi. Spazio poi, per Cristian Imparato, l’ex vincitore della prima edizione di “Io Canto” condotta da Gerry Scotti. Ma non è finita qui. La nostra ruspante Carmelita infatti, ha avuto anche modo di presentare altri due personaggi sconosciuti, senza però svelarne l’identità. Sappiamo solo che si tratta di un uomo e una donna non famosi.

Grande Fratello 16, tutte le novità dell’edizione in partenza

Barbara d’Urso, in vista della 16esima edizione del Grande Fratello in partenza, ha presentato la prima novità dell’edizione: il Bed & Breakfast. Non più Lido Carmelita, ma piuttosto una stanza segreta dove un ospite misterioso alloggerà per una notte (o forse anche di più), creando delle dinamiche interessanti. Lo scorso anno per esempio, nella Casa erano entrati come ospiti per alcune ore: il Ken Umano e Fabiana Britto. Dopo gli ascolti flop dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, la nostra ruspante Carmelita cercherà di soddisfare l’azienda, ma gli ascolti del precedente GF, saranno difficili da replicare (la media della scorsa edizione è stata di 3.885.000 milioni di telespettatori ed il 23,25% di share). “Sarà una edizione con un cast molto variegato – ha confidato Barbara a Sorrisi – avremo personaggi totalmente sconosciuti e altri che magari si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all’attualità. Sarà una bella alchimia. Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA