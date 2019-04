Il campione/ Video trailer: al cinema dal 18 aprile il film con Stefano Accorsi

In arrivo nelle sale italiane Il campione, film diretto da Leonardo D’Agostini con protagonisti Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi: appuntamento al cinema dal 18 aprile 2019, distribuito da 01 Distribution. Prodotto da Groenlandia con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, Matteo Rovere e Sydney Sibilia, la pellicola può vantare un cast di altissimo livello: oltre ai due attori già citati, presenti Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro, Anita Caprioli e Massimo Popolizio. Sceneggiatore per numerose serie tv Mediaset, basti pensare a Solo e Rosy Abate, Leonardo D’Agostino fa così il suo esordio al cinema con una commedia che guarda da vicino al mondo del calcio ma non solo…

IL CAMPIONE: IL TRAILER DEL FILM DI LEONARDO D’AGOSTINI

Dopo Fabio Resinaro, in sala con il suo Dolceroma dal 4 aprile 2019, arriva il cinema il progetto di un altro giovane regista emergente. Qui di seguito vi proponiamo la sinossi de Il campione: «Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricchissimo e viziato. Christian Ferro è IL CAMPIONE, una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di mezzo mondo. Valerio, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un’ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che viene assegnato al giovane goleador quando – dopo l’ennesima bravata – il presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina attraverso una tappa fondamentale per un ragazzo della sua età, l’esame di maturità. I due, che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, si troveranno legati a doppio filo, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi». Qui di seguito il trailer del film:





© RIPRODUZIONE RISERVATA