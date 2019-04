Isola dei famosi 2019/ Il ritorno a casa di Marina La Rosa e Sarah Altobello

Sull’Isola dei Famosi 2019 è ormai calato il sipario con la vittoria di Marco Maddaloni. In attesa di capire se Mediaset deciderà di puntare ancora sul reality dando spazio alla quindicesima edizione o se deciderà di lasciarlo in panchina, a tenere banco sono i naufraghi tornati in Italia da poche ore. I riflettori, infatti, sono tutti puntati sulle uniche due donne che, pur essendo molto diverse tra loro, sono comunque riuscite a conquistare la finae e il cuore del pubblico. Marina La Rosa e Sarah Altobello, infatti, in modo diverso, sono state delle grandi protagoniste dell’Isola e, in queste ore, sono tornate a casa condividendo la loro emozione con i followers che le hanno seguite con affetto sostenendole per tutta l’avventura. “Mi sembra strano ancora avere delle scarpe ai piedi, vorrei togliermele e camminare a piedi scalzi anche qui a Milano, dove starò ancora per qualche ora, tra poco prendo un treno e torno a Roma”, dice Marina in un video caricato su Instagram (cliccate qui per vederlo).

Isola dei Famosi 2019: il ritorno a casa di Sarah Altobello

Grande gioia per Sarah Altobello che, durante la finale dell’Isola dei Famosi 2019, ha potuto riabbracciare in diretta tutta la sua famiglia. Anche la sosia italiana di Melania Trump, su Instagram, ha regalato la prima perla ai suoi followers. “Meh muduuuuu grazie assaiiiiiii, vi adoro!!!! E mi raccomando ricordatevi di contenere sempre quel quid di categoria che non sblanda maiii”, scrive la naufraga che è finita anche al centro del gossip per il suo rapporto con il manager. A rivelarlo è stata Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. «Su Instagram – spiega Barbara D’Urso – Tony Toscano, il manager di Sarah, avrebbe scritto di stare insieme a lei da 3 anni. Anche se lei all’Isola si è sempre dichiara single». La mamma di Sarah, presente in studio, però, ha ribadito che tra la figlia e Tony non ci sia nulla: «È un uomo d’altri tempi. Ieri abbiamo dormito tutti a casa sua, ma Sarah in camera con me. Penso che sia lui ad avere un debole per lei. Ma per mia figlia è solo un amico…».





