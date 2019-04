Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan/ La figlia Lara, X Factor e le polemiche

Jessica Mazzoli sta vivendo forse quanto Asia Argento ha già assaggiato sulla propria pelle diversi anni fa, quando grazie all’amore condiviso con Morgan è nata la sua primogenita Anna Lou. La seconda ex di Marco Castoldi ha infatti dato alla luce Lara appena sei anni fa, ma a quanto dice non ha mai potuto beneficiare della presenza dell’artista italiano, che si sarebbe dato alla macchia spesso e volentieri. Un destino in comune con la Argento quindi, che durante l’ultima puntata del nuovo show di Barbara d’Urso ha parlato anceh dell’incontro fra le due sorelline. “Mi sono messa paura per loro“, ha detto l’attrice parlando di quando ha scoperto che Jessica era incinta, pochi mesi dopo l’inizio della sua relazione con l’ex. Morgan sarà ospite di Live – Non è la d’Urso questa sera, mercoledì 3 aprile 2019, e forse vorrà rispondere alle tante accuse che gli sono state rivolte. Jessica invece ha preferito non ritornare sull’argomento dopo aver ribadito lo scorso gennaio a Domenica Live che l’ex compagno non starebbe provvedendo in alcun modo al mantenimento della figlia. Non si tratterebbe quindi solo di un’assenza fisica, ma anche economica.

Jessica Mazzoli ex compagna Morgan vs Marco Castoldi: chi dice la verità?

Chi sta mentendo? Secondo Jessica Mazzoli non sarebbero vere alcune affermazioni dell’ex Morgan, che sollecitato dal commento di una fan, ha deciso di rispondere a tono a chi lo accusa di non pagare gli assegni mensili alla cantante per il mantenimento della figlia. A detta del cantautore le cose starebbero in modo diverso e si trasformerebbe nel padre orco solo una volta superato il 20 del mese, in caso di mancato invio dell’assegno. “Di quale anno“, risponde invece Jessica sui social per puntare di nuovo il dito contro l’ex compagno. E soprattutto contro quella che definisce “pochezza di un uomo“, un finto moralista che con i suoi giri di parole sarebbe in grado di incantare chi non conosce la verità. O meglio quella della Mazzoli, visto che da quel momento in poi tutto è caduto di nuovo nel silenzio. Nessun’altra accusa pubblica, anche se non è escluso che la battaglia fra i due stia continuando su altri fronti. Intanto la Mazzoli festeggia l’arrivo del bel tempo con due selfie, quel sole tanto atteso che forse le serve per ricaricare le energie.

