Joaquin Phoenix è Joker/ Video trailer, il nuovo film DC sarà dark!

Joaquin Phoenix è Joker: nelle scorse ore sono stati svelati il poster e il trailer di uno dei film più attesi della stagione cinematografica. Sarà il protagonista di The Sisters Brothers a interpretare il celebre personaggio misterioso e sadico dei fumetti della Dc Comics, un ruolo reso celebre da Jack Nicholson nel Batman targato Tim Burton. Il film, diretto dal regista candidato all’Oscar Todd Phillips, si incentra unicamente sul personaggio di Joker e la storia è originale a sé stante. La pellicola della Warner Bros., prodotta da Phillips e Bradley Cooper, arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre 2019 e il cast è di altissimo livello: oltre a Robert De Niro, presenti Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Bill Camp, Glenn Fleshler, Shea Whigham, Brett Cullen, Douglas Hodge e Josh Pais.

JOAQUIN PHOENIX JOKER, IL TRAILER DEL FILM

Joaquin Phoenix, due volte candidato al premio Oscar per il miglior attore con Quando l’amore brucia l’anima e The Master, è reduce da alcune interpretazioni di altissimo livello e c’è grande attesa per la sua performance in quello che è definito uno dei film DC più dark di sempre. Protagonista in Don’t Worry di Gus Van Sant e in Irrational Man di Woody Allen, l’attore di San Juan è stato promosso a pieni voti sul web. Intervistato da IGN, il produttore di Shazam! e Aquaman Peter Safran ha commentato: «Credo che alla DC abbiano la stessa idea che abbiamo ora, ovvero che ogni film debba avere il tono appropriato per ogni personaggio. Shazam è un personaggio così divertente, è una storia di sogni che si avverano. È buffo, spassoso, ed è giusto che il film sia così. Aquaman ha un tono più fantastico, mentre Wonder Woman ha un’atmosfera tutta sua. Credo abbiano capito che ogni film ha bisogno di avere un tono tutto suo. Ci sono personaggi come Batman, come Joker, per cui il tono cupo è perfetto. È questo che vogliamo», riporta Badtaste. Qui di seguito il video del trailer di Joker:





