Karolayne Da Rosa, figlia Emerson/ “Ci sono delle novità…” (Live Non è la d’Urso)

Karolayne Da Rosa ospite di Live Non è la d’Urso oggi, mercoledì 3 aprile. Lo ha annunciato la stessa figlia di Emerson attraverso i suoi canali social. «Stasera non prendete impegni perché dovete stare tutti comodi sul divano incollati alla tv sintonizzati su canale 5 alle 21:25 per vedere #livenonèladurso… io ci sarò e finalmente potrò darvi qualche novità», ha scritto Karolayne Da Rosa su Instagram. Quali sono le novità a cui fa riferimento nel post la giovane tennista e influencer? La bellissima figlia di Emerson qualche settimana fa è salita agli onori della cronaca per il burrascoso rapporto col padre, raccontato con emozione dalla ragazza ai microfoni di Domenica Live. Proprio attraverso il programma di Barbara d’Urso aveva provato ad ottenere un riavvicinamento con l’ex centrocampista di Roma, Juventus e Milan. Il “Puma” tempo fa aveva deciso di tagliare i rapporti con lei senza una motivazione. Per Karolayne la vita familiare tra l’altro non è stata facile a causa del divorzio dei suoi genitori.

KAROLAYNE DA ROSA, FIGLIA EMERSON A LIVE-NON È LA D’URSO

Ma qualcosa è cambiato recentemente nella vita di Karolayne Da Rosa, più precisamente da quando ha parlato della sua storia a Domenica Live. Da Barbara d’Urso la giovane tennista e influencer ha letto in diretta una lettera nella quale ha spiegato di aver avuto un “dialogo costruttivo” col padre Emerson, grazie al quale hanno capito che “dietro a cose come queste c’è l’importanza di passare il tempo insieme”. La figlia di Emerson ha ribadito il suo amore per il padre e ringraziato Barbara d’Urso per l’opportunità che le ha dato. “Mi ha aperto le porte di casa sua a Miami, ma spero nella sorpresa di vederlo arrivare a Roma”. E chissà se è a questo che si riferisce nell’anticipazione che ha fornito oggi riguardo la sua partecipazione alla nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Quel che sembra certo è che l’appello fatto in diretta su Canale 5 ha sortito il suo effetto e ha convinto Emerson a rivedere la figlia Karolayne Da Rosa dopo tanto tempo. I due stanno provando ora a ricucire quel doloroso strappo? Lo scopriremo presto…





