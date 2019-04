Lemme, “ecco l’uccello di Pasqua!”/ Foto, dieta choc: “è l’unico che non ingrassa”

Alberico Lemme colpisce ancora. Il fantasioso farmacista artefice della controversa omonima dieta, ha presentato oggi tramite i social la sua imperdibile proposta culinaria per Pasqua. Una bella sorpresa per i suoi amati “cadetti”, fedeli al suo bislacco programma alimentare che promette di far perdere svariati chili in poco tempo senza però produrre la classica e fastidiosa pelle in eccesso, mangiando i prelibati manicaretti da lui stesso architettati. In questo caso, in prossimità delle feste pasquali, Lemme non poteva non proporre il dolce tipico del periodo, la classica colomba, ma nella sua versione personalizzata. Il suo pennuto sottoforma di dolce è un uccello a tutti gli effetti, con tanto di scritta con (si suppone) glassa al cioccolato: “Uccello di Pasqua di Lemme”. Quali ingredienti saranno stati utilizzati non ci è dato saperlo ma indubbiamente si tratta della nuova genialata del farmacista ed esperto di diete stravaganti, super criticato da biologi nutrizionisti e dietologi. La foto postata su Instagram, in realtà, a parte il nome non ha quasi nulla di diverso dalla classica colomba, ma a sorprendere è invece la sua descrizione: “L’uccello di Pasqua, l’unico uccello che non ingrassa!!!”.

ALBERICO LEMME, LA SUA COLOMBA PASQUALE CHOC

Cosa conterrà “l’uccello di Pasqua di Lemme” capace di non far aumentare il peso dei suoi cadetti ma, piuttosto, farlo perdere? Se questa domanda venisse posta al suo creatore, il farmacista Alberico Lemme, da una donna, la risposta non sarebbe quasi certo felice, quindi meglio tenersi il dubbio e leggere i commenti sotto al post di Instagram con la nuova trovata dietetica di uno dei più controversi ospiti nelle trasmissioni di Barbara d’Urso (la quale viene tra l’altro chiamata in causa proprio nel medesimo post social, tra i tag presenti). “Un grande successo, ed è solo l’inizio”, scrive un suo cadetto soddisfatto. C’è però anche chi ha voluto replicare alla sua battuta a doppio senso commentando: “Ahahaha pure altri in certi casi fanno dimagrire mio genio!”. “Tu di uccelli te ne intendi”, la controreplica dell’inarrestabile Lemme in persona. Lo vedremo forse presto tra i protagonisti di qualche programma Mediaset? Solo qualche settimana fa si era diffusa l’indiscrezione di una sua probabile partecipazione in qualità di concorrente al Grande Fratello 16. Se così fosse non mancherebbero i momenti di esilarante follia nella Casa più spiata d’Italia!





© RIPRODUZIONE RISERVATA