Levante contro X Factor/ “Non tornerei. Ho sentito violenza, troppa competizione”

La Levante romantica è solo un ricordo, ora appare arrabbiata e provocatoria. Come nelle dichiarazioni sulla sua esperienza a X Factor, «bella e formativa», ma pure utile per capire cosa è e cosa non sarà mai. «Non sono una miracolata, ho fatto un percorso che ha lasciato cicatrici e sbucciature sulle ginocchia, ho avuto cadute e risalite». Ma quando si è giudice di un talent tutto cambia, e lo ha spiegato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Da giudice tutto questo non dipende da te. Contano il banco, la fortuna di trovare l’annata giusta per i cantanti…». La cantautrice ha chiarito dunque cosa non è andato a X Factor: «È stata un’edizione dove ho sentito violenza. C’è stata tanta competizione e anche se mi avevano detto “siamo competitivi ma poi andiamo a farci pizza e birra” alla fine pizza e birra non le abbiamo mangiate assieme». E dunque la definisce un’esperienza bella ma da non ripetere. «Loro hanno avuto me, io ho avuto loro. Non avrebbe senso ripetere l’esperienza».

LEVANTE, DA X FACTOR AL NUOVO ALBUM

Ma Levante ha parlato anche di “Andrà tutto bene”, la canzone che segna il suo ritorno e anticipa l’album in arrivo in autunno. La canzone ha un testo in cui esprime la sfiducia per una «società senza memoria», attraverso immagini dirette. C’è il riferimento al caso Cucchi: «Arrestano un ragazzo/ Lo uccidono per spaccio». A tal proposito spiega: «Il tema che mi fa più incazz… Non sono contro l’Arma ma contro i singoli. Mi ha spaventato l’abuso di potere e la divisione dell’opinione pubblica. Davanti alla morte non puoi dire “era un drogato”. È come chiedere “come’eri vestita?” a una donna violentata». Con la musica ha riscoperto quel lato sociale che aveva da ragazzina. Infatti ha scritto canzoni su omosessualità e violenza sulle donne, ora ha fatto uscire ancora di più la sua anima. Ed è una cosa che non tutti i suoi colleghi fanno: «In molti vedo paura di perdere il consenso. In questi mesi quando ho detto la mia sui social la risposta è stata spesso “pensa a cantare”». Ma c’è anche chi si espone. «Vedi Emma con la frase sui porti da aprire o la canzone dei Negramaro sui migranti».imenticato fatti incresciosi che ora tornano, si ripropone la destra fascista ed estrema che comunica solo odio».

